Он написал его совместно с Полом Алленом для Altair 8800 в 1975 году.

В ознаменование 50-летия компании из Редмонда, основанной в апреле 1975 года, основатель и бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс опубликовалисходный код первого интерпретатора Basic, который он написал в 1975 году совместно с Полом Алленом для домашнего компьютера Altair 8800, работавшего на базе процессора Intel 8080. На веб-сайте Gates Notes представлена вся справочная информация и доступен для загрузки полный исходный код в виде 157-страничного документа PDF.

Двое основателей Microsoft, которые в то время все еще работали в компании "Micro-Soft", представили свою первую программу клиентам в Micro Instrumentation and Telemetry Systems ("Mits") и даже не были уверены, что она будет работать. Во время полета в Нью-Мексико Полу Аллену пришлось дописывать последние строки кода для Altair Basic, и поскольку Altair 8800 не было в наличии, они вдвоем разработали программу на мэйнфрейме PDP-10.

"Невероятно, как этот фрагмент кода привел к полувековому развитию инноваций в Microsoft. До появления Office, Windows 95, Xbox или AI существовал этот исходный код. И я радуюсь каждый раз, когда вижу его......даже после всех этих лет." - Билл Гейтс.





Видео "История происхождения Microsoft", опубликованное на официальном канале Билла Гейтса на YouTube, дает некоторую информацию.