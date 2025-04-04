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Niko4123
Nvidia RTX 5080 впервые появилась в рейтинге Steam
Valve опубликовала обзор оборудования Steam за март, в котором впервые представлен графический процессор Blackwell из серии RTX 50.

Что касается видеокарт, геймеры в Steam как правило выбирают недорогие модели начального уровня, что регулярно отражается в ежемесячных обзорах оборудования Steam. Опубликован последний опрос за март, который снова прогнозирует смену лидеров на рынке видеокарт. RTX 3060 с большим отрывом опережает RTX 4060, занявшую первое место в рейтинге в феврале - вероятно из-за огромного влияния Китая. Однако особый интерес представляет новинка из текущего поколения графических процессоров Nvidia.

В самом низу рейтинга используемых в Steam видеокарт впервые появляется Geforce RTX 5080, ее используют 0,2 процента участников опроса. Поскольку она была выпущена 30 января вместе с RTX 5090, на добрых полмесяца раньше RTX 5070 Ti и на целый месяц раньше RTX 5070, у заинтересованных сторон было немного больше времени, чтобы приобрести карту. Однако учитывая низкую доступность продукта с момента запуска, фактор времени здесь не так важен.

В Европе RTX 5080 за все это время так и не достигла уровня рекомендуемой розничной цены. Самым дешевым вариантом на данный момент является модель Phoenix от Gainward по цене 1250 евро - "всего" на 80 евро дороже рекомендуемой розничной цены. Тем более удивительно, что небольшая часть пользователей Steam была готова потратить большие деньги на Geforce RTX 5080. Новые графические процессоры Radeon на базе RDNA 4 пока не фигурируют в опросе, но они появились на рынке всего около месяца назад. Ведущей моделью AMD является неназванная видеокарта Radeon с долей 2,17 процента, что на 0,73 процентных пункта больше, чем в феврале.

Неразбериха возникшая в феврале вокруг влияния Китая, уже развеяна мартовским опросом. Уже упоминалось об упадке RTX 4060, и в Steam теперь снова преобладает английский язык. Отмечается рост на 12 процентов по сравнению с февральским опросом. С другой стороны число китайских граждан сократилось на 25 процентов или вдвое. Пользователи Steam также заметили изменения в используемой ими операционной системе. С приближением окончания поддержки в октябре Windows 11 обогнала Windows 10 среди пользователей Steam и лидирует с комфортным отрывом в 15 процентов.

#steam #valve
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