Это может быть задумано как мера против ботов и спекулянтов.

В отчете сайта Club386 отмечается, что новые видеокарты были включены в платный тариф Prime на сайте онлайн-продаж Amazon в США. Сюда не входят все модели новых поколений Blackwell и RDNA 4, и не каждое предложение подразумевает обязательное членство Prime. По данным Club386, такие видеокарты, как RTX 5080, RTX 5070 (Ti) и Radeon RX 9070 XT, были замечены за платным доступом. Однако в Европе такая практика не наблюдается.

В частности, на сайте представлено девять предложений от RTX 5080 до 5070, которые нельзя приобрести без членства Prime. С другой стороны, RTX 5090 по-прежнему свободно доступен, что может быть связано с его все еще очень высокой ценой. Что касается AMD и RDNA 4, Club386 утверждает, что насчитал пять предложений по Radeon RX 9070 XT. Посетители Amazon США могут определить, требуется ли для покупки подписка Prime, по надписи «исключительно для участников Prime». Кроме того, посетителям страницы продукта предлагается возможность приобрести членство Prime непосредственно на странице.

Amazon, возможно, предпринял этот шаг, чтобы лишить энтузиазма ботов и спекулянтов, которые при необходимости скупили бы товар. Доступность упомянутых видеокарт была более чем скудной после их выхода на рынок, что привело к ценам, значительно превышающим рекомендуемую розничную цену, и отчасти это происходит до сих пор. Со временем видеокарты дешевеют. Данная мера не распространяется на видеокарты предыдущей серии серии RTX 40. Но будьте осторожны: важно помнить, что сообщение от Club386 датировано 1 апреля. Однако PCGamesN также приводит собственные скриншоты.