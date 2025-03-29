В декабре прошлого года графический процессор G31 впервые был указан в официальных товаросопроводительных документах Intel. Однако эти данные датируются октябрем 2024 года и не являются доказательством того, что этот графический процессор действительно будет выпущен таким образом.

Как пояснил Jaykihn в другом сообщении на сервисе коротких сообщений X, графический процессор был снят с производства исключительно в розничном сегменте, что оставляет открытой возможность появления профессиональных ускорителей искусственного интеллекта и графики с указанным графическим процессором. Однако Intel Arc B770 и B750 скорее всего не будет.

Сообщается, что более крупный из двух новых графических процессоров, который должен был использоваться в качестве "полной конфигурации" на Intel Arc B770, имел 32 ядра Xe2 с 4096 шейдерными блоками и 16 ГБ графической памяти GDDR6.

Еще в начале года появились первые слухи о том, что Intel прекратила выпуск своего большого графического процессора BMG-G10 GPU с 64 ядрами Xe2 и 8192 шейдерными блоками и выпустит только меньшие BMG-G31 и BMG-G21 со значительно меньшим количеством процессорных блоков в полной конфигурации. Теперь похоже Intel Arc B580 и B570 останутся. Новостей о видеокартах с будущей архитектурой Intel Xe 3 (Celestial) нет.

После Xe (Alchemist) и Xe 2 (Battlemage) в ближайшие годы последуют архитектуры Xe 3 (Celestial) и Xe Next (Druid), которые однако пока нельзя с уверенностью отнести к сегменту настольных компьютеров. Многое вероятно зависит от успеха и признания Battlemage.