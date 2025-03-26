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Niko4123
3D-мониторы Samsung Odyssey с разрешением 4K и частотой обновления 165 Гц уже в продаже
Компания выводит на рынок игровой монитор, который уже был представлен на выставке CES 2025 и может не только отображать 3D-контент без 3D-очков, но и преобразовывать исходный материал из 2D в 3D благодаря технологии отображения светового поля (LFD).

Помимо так называемой лентикулярной линзы в нем также используются отслеживание движений глаз. Для монитора требуется собственное приложение Reality Hub от Samsung.

Odyssey 3D (G90XF) может легко переключаться между режимами отображения 2D и 3D и имеет диагональ 27 дюймов. Разрешение указано как 4K/UHD при 165 Гц, а время отклика составляет 1 мс от серого к серому (GTG). В набор функций также входят AMD FreeSync Premium, один порт DisplayPort 1.4 и два порта HDMI 2.1. Новый игровой монитор впервые был представлен на выставке Gamescom в августе 2024 года.

Ожидается, что выход Samsung Odyssey 3D G90XF на мировой рынок состоится в ближайшее время, а клиенты в Южной Корее уже могут оформить предварительный заказ по цене, эквивалентной примерно 1600 евро. Более подробная информация представлена в официальном пресс-релизе южнокорейской технологической компании.

#samsung #3d-монитор
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