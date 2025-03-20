К сожалению, видеокарты по-прежнему недоступны.

Видеокарты теперь будут стоить 2229 евро вместо 2329 евро, 1119 евро вместо 1169 евро и 619 евро вместо 649 евро, но их все еще нет. Nvidia просто корректирует цены в евро в соответствии с текущими обменными курсами. Евро вырос в цене с момента выхода в продажу серии Geforce RTX 50.

"Снижение цен", которое по сути заключается в корректировке рекомендуемой розничной цены в евро, действующей в Европе, по отношению к MSRP (рекомендованной производителем розничной цене) в долларах действующей в США, будет применяться только к изданию Founders Edition на собственной торговой площадке компании. К сожалению цены в местной рознице существенно отличаются.

Geforce RTX 5090 Founders Edition от 4500 евро

Индивидуальные разработки Geforce RTX 5090 от 3199 евро

Geforce RTX 5080 Founders Edition от 1999 евро

Индивидуальные разработки Geforce RTX 5080 от 1419 евро

Индивидуальные разработки Geforce RTX 5070 Ti от 999 евро

Geforce RTX 5070 Founders Edition - выход на рынок перенесен на конец марта.

Geforce RTX 5070 Custom Designs от 659 евро (по состоянию на 19 марта 2025 г.)

Хотя Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 гораздо более доступны, чем все видеокарты серии Geforce RTX 50, цены на них в настоящее время значительно выше рекомендуемой розничной цены. Рекомендуемые производителем розничные цены (MSRP), которые так активно рекламирует AMD, в настоящее время слишком высоки.

Как рекомендуемые розничные цены на модели Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070, так и рекомендуемые розничные цены на модели на базе серии Geforce RTX 5000 в настоящее время еще далеки от геймеров и по-прежнему недоступны в магазинах.