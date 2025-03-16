Еще в августе 2023 года был анонсирован Half-Life 2 RTX - мод для игры Half-Life 2 разработанный Valve, который должен был улучшить графику игры, которой уже более 20 лет. Планируется полная переработка с новыми моделями, текстурами, а также улучшенным рендерингом на основе трассировки пути, что соответствует аббревиатуре RTX в названии.

После долгого ожидания, первая демоверсия бесплатного дополнения наконец-то выйдет 18 марта. Владельцы Half-Life 2 смогут опробовать улучшенную графику в районах Рабенхольм и Нова Проспект. Однако предварительная версия по всей видимости уже распространяется и позволяет более подробно рассмотреть улучшенное качество изображения.



Например три скриншота и короткое видео опубликовал сотрудник Nvidia Джейкоб Фримен. В двух отдельных постах он восхищается новыми материалами мода, а также значительно улучшенным освещением благодаря трассировке пути. Это безусловно верно, особенно при прямом сравнении. Однако большую часть нового облика можно было бы реализовать и без трассировки пути. Значительно улучшенные модели, текстуры и шейдеры делают игру намного привлекательнее.



Более подробный обзор графических улучшений Half-Life 2 можно найти на YouTube, Digital Foundry опубликовала там прохождение, демонстрирующее более часа игрового процесса. Для сравнения, графика оригинальной версии отображается практически непрерывно. Прямое сравнение показывает, что мод RTX не только существенно улучшает графику, но и как минимум частично корректирует общий вид: многие сцены выглядят ярче за счет нового освещения. Таким образом мрачное настроение оригинальной игры по крайней мере частично утрачено.