Компания AMD в лице своего руководителя игрового направления Фрэнка Азора пообещала вывести на мировой рынок больше видеокарт Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 и в то же время предоставить больше моделей по рекомендованной розничной цене европейским розничным продавцам.

На вопрос может ли AMD решить проблемы с моделями с рекомендованной розничной ценой в европейской рознице и выпустить на рынок больше таких видеокарт, Фрэнк Азор ответил: "Да, их будет больше". После того, как участники дискуссии указали на отклонения цен от рекомендуемой розничной цены, менеджер повторил свое заявление: "Это еще не все".

Однако Фрэнк Азор до сих пор оставил без ответа вопрос, заданный на сайте UNIKO's Hardware, о возможных конструкциях MBA (Сделано AMD), которые могли бы облегчить проблему с чрезмерно дорогими рекомендуемыми розничными моделями.

AMD обещает, что рекомендуемые розничные цены на модели Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 не вырастут даже после первоначального старта продаж, как уже подтвердил Фрэнк Азор в другом сообщении в сервисе коротких сообщений X.

Соответственно можно предположить, что AMD будет рекомендовать своим партнерам и розничным продавцам продолжать предлагать такие модели видеокарт, как Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT и 9070, по рекомендованной розничной цене 689 и 629 евро.