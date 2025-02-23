Новая 3D флэш-память также увеличивает плотность, до 332 слоев.

Новая память, которую Kioxia и Sandisk называют "3D флэш-памятью 10-го поколения", по-прежнему является той же самой, знакомой флэш-памятью, но она использует ряд усовершенствований для повышения производительности и эффективности. В пресс-релизе перечислены эти усовершенствования: интерфейс Toggle DDR6.0, протокол Separate Command Address и технология Power Isolated Low-Tapped Termination (PI-LTT).

Благодаря этим усовершенствованиям энергопотребление, по-видимому, снизилось на 10% для ввода и на 34% для вывода, в то время как производительность возросла до 4,8 Гбит/с. Новая 3D флэш-память также увеличивает плотность, до 332 слоев. Пока неизвестно, когда 10-е поколение выйдет на рынок, но оно было представлено только на ISSCC 2025, так что в этом году его скорее всего не будет.

Люди, которые следят за технологиями хранения данных, вероятно, думают: "Подождите текущее поколение - это 8-е поколение, так что же случилось с 9-м поколением?" Компании говорят, что это все еще впереди, и хотя флэш-память 9-го поколения не получит преимуществ от интерфейса Toggle DDR6.0, протокола SCA или технологии PI-LTT, она будет изготовлена с использованием метода CBA, который по словам компаний, снизит производственные затраты по сравнению с технологией 8-го поколения.