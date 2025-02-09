Генеральный директор Take-2 Штраус Зельник недавно высказался на тему искусственного интеллекта.

В ходе недавней телефонной конференции, посвященной последним финансовым результатам издательства Take 2, генеральный директор Штраус Зелник не только рассказал о грядущей консоли Nintendo Switch 2. В последующем интервью также была затронута тема искусственного интеллекта. По мнению Зельника игровая индустрия скорее всего займет лидирующую роль в развитии ИИ, если не самую главную.

В ходе беседы Зельник заявил, что "искусственный интеллект" - это оксюморон поскольку такого понятия не существует. Машины не будут учиться. Вместо этого речь пойдет о цифровых инструментах, поскольку цифровые инструменты использовались всегда. Однако генеральный директор не сомневается, что ИИ может сделать бизнес более эффективным и улучшить работу. Однако Зельник не ожидает, что ИИ приведет к снижению занятости.

Глава Take 2 также затронул "защитные ограждения", которые необходимо установить в отношении интеллектуальной собственности других лиц. "Что касается гарантий, если под этим вы подразумеваете, что мы не будем посягать на интеллектуальную собственность других людей, переманивая их LLM (большую языковую модель), то да, мы не будем этого делать", - заявил Зельник. "Если бы мы это сделали, мы бы не смогли защитить нашу собственную интеллектуальную собственность. Поэтому конечно мы внимательно относимся к тому, какую технологию мы используем, чтобы убедиться, что она уважает интеллектуальную собственность других людей и позволяет нам защищать нашу собственную. Помимо этого я действительно не могу придумать никаких новых мер безопасности, которые необходимо было бы ввести".

В ходе телефонной конференции генеральный директор Take 2 подтвердил, что разработка GTA 6 по-прежнему идет по графику. Выход игры запланирован на осень 2025 года. Ранее ходили упорные слухи о том, что Rockstar и Take 2 перенесли релиз Grand Theft Auto 6 на 2026 год.