Запуск первых двух видеокарт новой серии Blackwell, как и предполагалось оказался неприятным для конечного пользователя. В розничных магазинах практически нет в наличии RTX 5080 и особенно RTX 5090, либо они предлагаются по завышенной цене. На следующий день после старта продаж в прошлую пятницу британский ритейлер Overclockers UK сообщил об обновлении информации о доступности: RTX 5090 и RTX 5080 были полностью распроданы еще 31 января. В настоящее время предварительные заказы не принимаются.

"Из-за невероятно высокого спроса и ограниченного запаса все видеокарты серии 50 были распроданы вскоре после запуска, а некоторые предварительные заказы принимались только в ограниченном количестве", - пояснила Эмили Хейлок из Overclockers UK. Хотя ожидаемое время прибытия новых видеокарт RTX 5080 на склад британского ритейлера составляет от двух до шести недель, для нетерпеливых покупателей дела с RTX 5090 обстоят совсем плохо.

В лучшем случае заинтересованным сторонам придется ждать "всего" три недели, в худшем - 16 недель. Это будет означать, что Overclockers UK не сможет поставить новые графические процессоры RTX 5090 до конца мая. Кроме того британский ритейлер не хочет принимать предварительные заказы на указанные видеокарты до тех пор, пока не появится ясность относительно их доступности и пока не будут обработаны уже полученные предварительные заказы.

Текущая доступность RTX 5080 и RTX 5090 в немецких розничных магазинах также более чем плохая, чего и следовало ожидать. По данным сравнения цен RTX 5090 недоступен по разумной цене (минимум 5000 евро). Заинтересованные лица могут приобрести RTX 5080 по уже "сниженной", но все еще завышенной цене более 1700 евро у Galaxus (по состоянию на 3 февраля в 11:02).