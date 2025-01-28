Достижения DeepSeek, особенно ее модели R1 и V3, вызвали обеспокоенность на рынке: инвесторы отказались от "традиционных" акций в сфере ИИ, в результате чего крупные компании понесли серьезные убытки. Больше всего пострадала компания NVIDIA (NVDA), акции которой упали на 20% за последние пять дней, в то время как акции Broadcom (AVGO), Microsoft (MSFT) и Google (GOOG) подешевели на 18%, 3,7% и 3,3% соответственно.

Представленная на прошлой неделе модель R1 от DeepSeek представляет собой полностью мультимодальный ИИ способный выполнять задачи выходящие за рамки простого общения и конкурирующий с GPT-o1 от OpenAI. Его более ранняя модель v3 вызвавшая резонанс в прошлом месяце, уже доказала способность DeepSeek конкурировать с западными тяжеловесами, такими как Claude от Anthropic и технология GPT от OpenAI. Модели DeepSeek имеют открытый исходный код, что позволяет любому пользователю загружать их и запускать локально, что позволяет обойти опасения по поводу "китайского фактора" в вопросах безопасности данных. Конечно есть ограничения. Например модели не будут затрагивать политически чувствительные темы. Тем не менее для большинства практических приложений эти модели весьма эффективны - и они бесплатны.

Проблема Кремниевой долины заключается не только в том, что технология DeepSeek конкурентоспособна. Сообщается, что бюджет модели R1 составил 6 миллионов долларов. Сравните это с заявлением Meta, сделанным в прошлую пятницу, о выделении более 60 миллиардов долларов на инвестиции в ИИ к 2025 году, и вы начнете понимать, почему аналитики пересматривают свои ставки на западные компании. Имея в штате всего 200 сотрудников, DeepSeek удалось сделать то, чего с трудом добиваются такие компании, как OpenAI и Meta, несмотря на то, что тратят десятки или сотни миллионов долларов в месяц. Другими словами старая стратегия "бросания денег на решение проблемы" больше не может гарантировать победу в гонке вооружений в сфере ИИ, если заявления DeepSeek действительно верны.

Как проницательно заметил Пэт Гелсингер (бывший генеральный директор Intel, покинувший свой пост два месяца назад), это развитие событий напоминает о некоторых старых уроках. Он объяснил, что вычислительная техника подчиняется своего рода закону газа: сделайте ее дешевле, и рынок расширится. Потенциально, сверхэффективная разработка DeepSeek, появившаяся в условиях ограниченных ресурсов, может ознаменовать начало кардинальных перемен в отрасли. Зачем вкладывать миллиарды в раздутые каналы НИОКР, если слаженная команда с жесткими ограничениями, может достичь тех же или лучших результатов? Это своего рода экзистенциальный вопрос, который не дает руководителям спать по ночам.

Волнение инвесторов понятно. За последние два года искусственный интеллект стал одним из ключевых двигателей фондового рынка США, а такие компании, как NVIDIA, оседлали волну беспрецедентного спроса на графические процессоры. Если технология DeepSeek окажется масштабируемой и экономически эффективной (что на данный момент не гарантировано), нетрудно представить себе будущее, в котором лидеры рынка искусственного интеллекта потеряют свое господство. Reuters цитирует Брайана Якобсена главного экономиста Annex Wealth Management, который заявил: "Если правда, что DeepSeek - это пресловутая "улучшенная мышеловка", это может разрушить всю концепцию ИИ, которая помогала двигать рынки на протяжении последних двух лет".

Тем не менее возникает вопрос, не преувеличена ли паника. Успех DeepSeek без сомнения замечателен, но по сути компания не сделала ничего принципиально нового. Методы используемые DeepSeek такие как квантизация, цепочка рассуждений и смесь экспертов были проверены ранее, и у западных фирм есть достаточно ресурсов, чтобы дать отпор (будь то посредством инноваций или приобретений). Несмотря на то, что характер моделей DeepSeek кардинально меняет ситуацию, некоторые организации все еще могут опасаться внедрять технологии, имеющие хоть какие-то связи с Китаем, даже если они могут использовать их локально. Однако на данный момент посыл ясен - игровое поле ИИ больше не является вотчиной Кремниевой долины.