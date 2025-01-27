Замены DLL-файлов должно быть достаточно.

Производитель называет FSR 4 Upgrade функцией исключительно на уровне драйвера для графических процессоров RDNA 4, которая обновит Upgradeable FSR API и будет развернута вместе с будущим драйвером.

Поэтому вполне возможно, что заменив файлы DLL, AMD сможет обновиться с FSR 3.1 до новой FSR 4 с поддержкой ИИ без (или только в ограниченной степени) необходимости постоянного сотрудничества с разработчиками игр. Подобным образом можно было бы провести предварительный показ на выставке CES, который был весьма убедительным.

Фрэнк Азор директор по потребительским товарам и играм заявил в интервью, что AMD работает над оптимизацией для видеокарт RDNA 3, но в этом направлении еще многое предстоит сделать. FSR 4 дебютирует в марте на Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070.

Из-за требуемой вычислительной мощности FSR 4 в настоящее время работает только на новейших видеокартах с архитектурой RDNA 4.