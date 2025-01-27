За разработку отвечает российская инди-студия Vanimals, за дистрибуцию - Skystone Games.

С четверга игроки могут получить игру Behind the Frame бесплатно на неделю. Игроки возьмут на себя роль главной героини в приключенческой игре на выживание.

Начиная с 30 января в 17:00 инди-приключенческая игра на выживание Undying будет доступна бесплатно в течение одной недели в магазине Epic Games. За разработку отвечает российская инди-студия Vanimals, за дистрибуцию - Skystone Games. Первоначально Undying вышла в раннем доступе 19 октября 2021 года и оставалась там более двух лет, пока 7 декабря 2023 года не была выпущена версия 1.0.

Undying рассказывает историю матери и ее маленького сына посреди зомби-апокалипсиса. Женщина по имени Анлинг была укушена зомби и поэтому обречена на смерть. Тем не менее, она делает все возможное, чтобы обезопасить своего сына Коди и научить его выживать в этой враждебной среде. Особое внимание в Undying уделяется принятию решений, поскольку игрок никогда не знает, какому персонажу, которого он встретит в игре, он может доверять.

Другими компонентами приключенческого выживания являются система крафта и игровой мир, который никогда не повторяется. Разработчики объясняют: "Каждый раз, когда вы начинаете игру в Undying, вы никогда не знаете, как будет выглядеть карта перед вашими глазами. 14 основных локаций будут разбросаны по карте в разных планировках, в то время как другие "Неопределенные области" наполнены случайными событиями, которые могут быстро изменить ваши планы".

В Steam рейтинг одобрения Undying составляет 79 процентов на основе более 1500 отзывов пользователей, что делает его "в основном положительным". Обычная стоимость игры в магазине Epic Games составляет 16,79 евро. Эта сумма будет снижена до 0 евро на неделю, начиная со следующего четверга, до тех пор, пока не появится следующая бесплатная игра.