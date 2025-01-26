Это произошло не по его вине. Теоретически это может произойти с любым игроком снова.

Любой, кто играет в ARPG вроде Diablo 4, делает это по одной главной причине: чтобы добыть как можно больше предметов и использовать их для постоянной оптимизации своего персонажа. Однако в случае одного игрока этот план дал обратный эффект, потому что когда фанат известный на Reddit под ником holy_calamity_, захотел очистить свой инвентарь, игра помешала его планам, и он одним ударом потерял 400 уникальных предметов.

Итак игрок сбросил 400 уникальных предметов на землю вокруг своего персонажа, когда Diablo 4 внезапно потерял соединение с сервером. Поскольку это завершает текущий игровой сеанс, все объекты на земле автоматически удаляются. Предметы, которые holy_calamity_ выбросил, были утеряны после повторного входа в систему тем же персонажем.

Это само по себе крайне раздражает, но фанаты на Reddit уже горячо обсуждают в комментариях, не слишком ли высока вероятность выпадения предметов в Diablo 4. Соответственно игроку не потребуется слишком много времени, чтобы восполнить свою потерю. Единственная проблема заключается в том, что потеря соединения может произойти в любой момент и затронуть любого игрока.