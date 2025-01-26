Внезапно самый быстрый на сегодняшний день игровой процессор появился в продаже у нескольких розничных продавцов по цене ниже стандартной.

Ryzen 7 9800X3D отсутствовал на складе в течение нескольких недель и был доступен только по абсурдно высоким ценам на eBay и в сомнительных магазинах, но внезапно появился в списке имеющихся в наличии у нескольких компаний, занимающихся интернет торговлей в Германии. Стартовая цена на NBB.de составляет 576,90 евро, однако магазины Mindfactory, Alternate и Caseking также выставили правящего "игрового короля" на продажу как товар с немедленной доставкой. Сейчас ситуация стала гораздо более спокойной и продолжает смягчаться.

Как показывает сравнение цен проведенное журналистами магазинов Geizhals, Mindfactory, Alternate, Caseking, Proshop и Galaxus, почти все соответствующие розничные продавцы в Германии могут немедленно доставить Ryzen 7 9800X3D, и даже на eBay цены спекулянтов на данный момент ушли в прошлое. Самое дешевое предложение - 576,89 евро - поступило с аукционной платформы. Игровой процессор теперь может быть доставлен куда угодно в течение максимум двух-трех рабочих дней.

Геймерам, которые готовы подождать немного дольше, возможно придется набраться терпения и они даже смогут приобрести игровой процессор в ближайшие несколько недель по цене, приближающейся к рекомендуемой розничной в 529 евро.