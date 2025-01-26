для экономии энергии и предотвращения появления плесени. Однако научные исследования по этой теме ограничены.

Вентиляторы для ПК размещаются на радиаторах или под ними для повышения эффективности системы отопления, экономии средств и улучшения вентиляции помещения? То, что поначалу звучит как первоапрельская шутка, теперь активно продвигается известным австрийским производителем воздухоохладителей Noctua. В частности, для этих целей подойдет многоцелевой комплект вентиляторов NV-FS2 на базе 120-мм вентилятора NF-A12x25.

Устойчивое развитие и экологическая осведомленность становятся все более и более важными вопросами, будь то энергоэффективные видеокарты или процессоры, или экономия на отоплении и электричестве в вашем доме в целом. Для энтузиастов ПК похоже, что оба варианта можно объединить, перепрофилировав собственные вентиляторы корпуса или процессора для активной вентиляции радиатора.

Компания Noctua в статье на своем веб-сайте описывает, почему вентиляторы ПК следует использовать для активной вентиляции радиаторов. Радиаторам требуется больше времени, чтобы обогреть помещение, особенно при использовании тепловых насосов, которые очень эффективны, но как правило обеспечивают более низкую температуру, чем котлы работающие на ископаемом топливе. Однако если радиаторы оснащены вентиляторами, то теплопередача увеличивается за счет так называемой принудительной конвекции, которая распределяет тепло быстрее и равномернее.

По данным австрийского производителя вентиляционного оборудования, в современных хорошо изолированных зданиях образуются зоны с застойным воздухом, особенно в системах отопления с тепловыми насосами. Если влага попадает в помещение во время принятия душа или приготовления пищи, это может увеличить риск роста плесени. Однако в старых зданиях потери тепла можно компенсировать используя вентиляторы на радиаторах. Однако исследования по этому вопросу пока еще недостаточны. Исследование опубликованное в журнале "Buildings", говорит о повышении общей эффективности систем отопления за счет улучшения циркуляции воздуха.