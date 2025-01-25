Компания разработала три предложения "Модульных ПК" для разных сегментов рынка: ноутбуки премиум-класса, ноутбуки начального или массового уровня, а затем настольные компьютеры.

Какова бы ни была ваша позиция по поводу сохранения окружающей среды в целом, вы должны согласиться, что создание миллионов тонн электронных отходов из-за устаревшего оборудования не является оптимальным. Существует множество причин, чтобы сократить это число, как из экологических, так и экономических соображений. У Intel есть идея, которая может помочь, и, что интересно, она совпадает с целями сторонников права на ремонт.

Три сотрудника Intel - Гурприт Сандху и Решма ПП из группы Intel Platform Engineering Group, а также менеджер по стратегии устойчивого развития продуктов Роберта Зуайн - создали большой пост под названием "Модульная конструкция ПК: устойчивый подход для повышения ремонтопригодности и сокращения электронных отходов". Суть в том, что Intel выступает за новый подход к созданию устройств, чтобы сократить необходимость преждевременной утилизации.

Intel отмечает, что модульность может быть реализована на трех разных уровнях: завод, сервисный центр и пользователь. По сути, идея заключается в том, что устройства могут быть сделаны так, чтобы пользователи могли легко заменять компоненты для удобства, чтобы сервисные сотрудники могли легко заменять детали для ремонта, и чтобы производитель мог повторно использовать компоненты и конструкции.

С этой целью компания разработала три предложения "Модульных ПК" для разных сегментов рынка: ноутбуки премиум-класса, ноутбуки начального или массового уровня, а затем настольные компьютеры. Intel дает конкретные рекомендации для каждой категории, но честно говоря многие из них либо немного расплывчаты ("стандартизированные основные платы"), либо то, что уже делают сборщики систем ("стандартизированные модули M.2 SSD").

Для ноутбуков премиум-класса Intel хочет видеть масштабируемые конструкции с уменьшенными инженерными усилиями, направленными на фирменные детали. Компания подчеркивает простоту модернизации и упрощенный ремонт в этом классе и выступает за использование универсальных плат ввода-вывода, подобных тем, что уже делает Framework. Lenovo тоже участвует в этой программе, разместив свои разъемы USB Type-C на дочерних платах в некоторых системах, что значительно облегчит замену этих деталей.

Для обычных ноутбуков Intel хочет видеть машины, способные принимать различные процессоры в одной и той же базовой конструкции - забавно слышать это от Intel, особенно учитывая историю компании с относительно быстрой сменой платформ материнских плат.

Наконец в настольных системах Intel рекомендует распространение более модульных промышленных конструкций. Компания представляет рендер "125 Вт ЦП + 23 Вт dGPU Mini Desktop форм-фактор с объемом <5 л", и это довольно интересно, но стандартизированная природа форм-фактора ATX безусловно имеет свои преимущества. Конечно Intel надеется создать совершенно новый стандарт и хочет видеть легкую модернизацию и упрощенный ремонт - это сильно отличается от сегодняшних машин SFF.

Компьютеры уже давно достигли точки, когда даже дешевый ПК "достаточно быстр" для большинства случаев использования, и стыдно выбрасывать ноутбук, потому что ему несколько лет, и в нем сломался фирменный компонент.

Хотя пост Intel больше похож на запись в блоге типа "было бы здорово", чем на официальное предложение о новых форм-факторах, все равно интересно видеть, как такая компания как Intel, выступает в поддержку права на ремонт.