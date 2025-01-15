За последние годы Street Fighter сделал много кроссоверов, в которых культовые персонажи Capcom сражались лицом к лицу со всевозможными фантастическими противниками, но только недавно легендарная игровая серия начала позволять аутсайдерам выйти на ринг.

Первым гостевым персонажем стал Терри Богард из SNK, фронтмен серии Fatal Fury от SNK. Старшее поколение помнит дни, когда соперничество Street Fighter против Fatal Fury было таким же жарким, как Bird против Magic или Sega против Nintendo. К сожалению SNK немного сдала позиции в последние годы, но это делает еще более приятным то, что Capcom чествует своих давних конкурентов своими первыми двумя гостевыми местами.

Второй гостевой персонаж, Май Ширануи, опытная куноити (женщина-ниндзя) и мастер традиционного японского танца, она использует как свои навыки ниндзя, так и танцевальные способности в бою. Май не появлялась на самом деле до второй игры Fatal Fury в 1992 году. Как и Терри, Май также является основным персонажем в продолжительной серии кроссоверов SNK The King of Fighters.

Не нужно быть гением, чтобы понять, почему Май популярна. Ее пышнотелая фигура, пикантный стиль и яркая личность закрепили за ней статус одного из первых игровых персонажей "фансервиса". Вы можете быть удивлены, узнав, что Май также популярна среди женщин-геймеров, которые ценят ее откровенный стиль и наряды, подходящие для косплея.



В Street Fighter 6 Май появится как в своем оригинальном костюме ниндзя, вдохновленном нарядом японской жрицы, так и в более современном кожаном костюме, который выглядит вдохновленным одеждой байкера. Она появляется как третий боец (после Терри и М. Байсона), который будет выпущен в рамках обновлений "Year 2" для игры, которые завершатся выпуском любимицы фанатов Елены весной. Май официально выйдет для Street Fighter 6 - 5 февраля.