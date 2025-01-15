Ограничение на тестирование RTX 5080 вероятно будет разделено

Вместо 24 января для тестового эмбарго GeForce RTX 5090 и 30 января для тестового эмбарго GeForce RTX 5080, 29 января теперь будет использоваться для тестирования GeForce RTX 5080 по рекомендуемой розничной цене, а 30 января — для тестирования карт за пределами рекомендуемой розничной цены. В первую очередь, это будут кастомные модели с разгоном и без. Похоже, что с GeForce RTX 5090 такого разделения не наблюдается.

В любом случае, все карты поступят в продажу с 30 января, как уже публично подтвердила Nvidia. Разнесение испытаний может также иметь логистические причины, например для организации доставки карт и предоставления тестировщикам некоторой свободы действий. На данный момент даты для GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 5070 Ti отсутствуют. Сама Nvidia указала февраль.

Даты известные ранее и официально не подтвержденные следующие:

24 января: Тесты Geforce RTX 5090 FE + индивидуальные разработки

29 января: Тесты Geforce RTX 5080 FE

30 января: Тесты кастомных дизайнов Geforce RTX 5080

30 января: выпуск Geforce RTX 5090 и 5080