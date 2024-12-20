Компания столкнулась с многочисленными препятствиями, одним из которых было недовольство операторов беспроводной связи, с которыми она сотрудничает.

План состоял в том, чтобы сделать подписку неотъемлемой частью учетной записи Apple клиента, подобно тому, как пользователь подписывается на услугу или приложение. Клиенты будут платить ежемесячную плату, которая будет включать возможность получать новейший iPhone ежегодно. Компания надеялась, что это станет новым источником надежного регулярного дохода, который удовлетворит инвесторов.

Регулятивная среда также сыграла свою роль в упадке этой программы подписки на оборудование. Apple была обеспокоена тем, что правила введенные бюро по защите прав потребителей в сфере финансов означают, что компании придется следовать тем же ограничениям, что и компаниям-эмитентам кредитных карт. Это связано с тем, что программа по своей сути была похожа на Apple Pay Later, которую компания отменила, решив, что эти правила слишком обременительны.

Кроме того она бы в конечном итоге конкурировала с операторами беспроводной связи, которые являются важным партнером в распространении iPhone среди людей. Это метод распространения к которому клиенты привыкли, и не имело бы смысла нарушать работу схемы, которая и так хорошо работает. Это может привести к тому, что операторы беспроводной связи вместо этого предпочтут устройства Android.

Однако неудивительно, если бы эта программа вернулась в будущем. Потенциал тарифов способных значительно повысить стоимость iPhone реален, поэтому вероятно хорошей идеей будет предоставить клиентам другой способ войти в экосистему Apple, не испытывая шока от цен.