Четыре из обещанных обновлений уже доступны.

Многие издания заметили, общая производительность Arrow Lake довольно хороша, а вот производительность в играх была невыразительной. Представитель Intel Роберт Халлок сообщил, что результаты увиденные рецензентами, просто не соответствовали внутренним результатам, полученными компанией.

Intel определила пять областей, в которых Arrow Lake испытывал трудности. Самое большое изменение связано с отсутствием настроек плана питания, специфичных для процессора. Intel отмечает, что пакет PPM настраивает параметры PnP ОС, включая динамическое масштабирование напряжения и частоты, парковку ядер, C-состояния и т. д.

Intel винит эту конкретную проблему в высокой дисперсии между запусками, низких результатах однопоточных тестов, необычно высокой задержке памяти - по-видимому, периодической проблеме, и в том, что она называет "необычным планированием", когда игры предпочитают Е-ядра более быстрым и Р-ядрам. Этот пакет обновлений теперь доступен либо для отдельной загрузки, либо из Центра обновления Windows.

Другая проблема заключалась в том, что оптимизатор производительности приложений Intel (APO) работал некорректно. По-видимому это было связано с двумя вещами: отсутствующий пакет PPM препятствует применению APO, но также в некоторых предварительных версиях BIOS APO фактически был отключен на уровне BIOS. APO имеет реальные преимущества в производительности, хотя следует отметить, что это применимо только к нескольким играм.

Кроме того Intel отмечает, что некоторые предварительные настройки BIOS не имели правильных настроек по умолчанию. Сюда входят такие настройки, как PCIe ReBar и вышеупомянутый Intel APO, а также биты более низкого уровня, такие как ограничения мощности ЦП и многое другое. По-видимому это еще один фактор стоящий за необычно высокой задержкой памяти, которую наблюдали некоторые обозреватели.

Наконец последнее обновление пока не доступно, но Intel заявляет, что оно выйдет в первой половине января. Это новое обновление BIOS с оптимизацией производительности, поступающее в виде как нового микрокода ЦП версии 0x114, так и набора прошивки Intel CSME. CSME - это современная версия старой Intel ME и по-видимому это обновление обеспечит улучшение производительности.