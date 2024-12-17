С новым всплеском продаж благодаря DLC Shadow of the Erdtree удалось попасть на The Game Awards в качестве номинанта на игру года.

Согласно сообщению отраслевого аналитика Дэниела Ахмада (@ZhugeEX), на платформе социальных сетей X, Elden Ring была продана тиражом 27 миллионов копий на сегодняшний день. Эти цифры продаж были получены в ходе трех разных игр, которые начались еще в 2012 году.

Поэтому неудивительно, что Bandai Namco хочет продолжить серию Elden Ring. Одним из самых неожиданных анонсов на The Game Awards стал дебют Elden Ring Nightrein, релиз которого запланирован на 2025 год. Эта новая часть франшизы позволит геймерам объединиться в кооперативном приключении, путешествуя по постоянно меняющемуся миру и сражаясь с могучими боссами в конце каждого дня. С конечной целью победить Повелителя ночи.