Основываясь на нескольких рендерах из надежного источника, видно цельный выступ задней камеры и возвращение приподнятого острова для боковых кнопок питания и громкости.

Ожидается, что Samsung Galaxy A56 5G выйдет в марте 2025 года и подробности о втором самом продаваемом телефоне Samsung после S24 Ultra постепенно поступают. Благодаря надежному информатору OnLeaks (через Android Headlines) получили рендеры, которые предполагают окончательный вид устройства. Телефон выглядит ужасно похожим на Galaxy A55 5G, из-за изогнутых углов, плоской передней панели, приличной толщины рамки и фирменного Samsung Key Island.

Последний был визуально и тактильно основным элементом телефонов серии A, который по сути размещает кнопки питания и громкости на приподнятой полке.

Однако на задней панели рендеры также показывают, как все три камеры сзади теперь размещены на едином выступе. A55 5G смоделировал свой тройной массив камер в виде отдельных вырезов, как у флагманской серии S. Если некоторые сообщения верны, A56 также может получить значительное увеличение скорости проводной зарядки до 45 Вт. Для сравнения и Galaxy A55, и базовый S24 остановились на 25 Вт.

Ожидается, что A56 будет иметь новый Exynos 1580, при этом вероятно сохранит тот же пакет 50/12/5 мегапикселей задней камеры (хотя некоторые говорят, что будет новая 12-мегапиксельная фронтальная камера).

Цена может колебаться около отметки в 500 долларов.