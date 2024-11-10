С последним обновлением клиента Steam прекращается поддержка двух версий Windows и двух версий macOS. Все затронутые операционные системы уже давно не получают обновлений безопасности.

Новая версия клиента Steam, выпущенная на этой неделе, вызвала ажиотаж в частности благодаря новой функции записи игры, с помощью которой программное обеспечение теперь может записывать происходящее на экране и обрезать записи. Помимо новой функции, обновление также принесло несколько изменений, включая многочисленные исправления ошибок, поддержку потоковой передачи AV1 и измененные требования к ОС. После того, как в марте 2023 года было объявлено, что Valve прекращает поддержку Windows 7 и Windows 8, время наконец пришло: текущий клиент больше нельзя устанавливать на обе операционные системы.

Та же участь постигла и macOS 10.13 и 10.14. Это весьма трагично для геймеров, поскольку новые версии macOS больше не поддерживают 32-битные игры, а это означает, что некоторые игры больше не доступны на этой платформе. Поскольку все эти операционные системы не получали автоматических обновлений уже более полутора лет, такой шаг был ожидаемым. После анонса полтора года назад единственное, что было неясно, это когда оно состоится.

В качестве причины решения Steam тогда назвала истекший срок поддержки операционных систем: они долгое время не получали никаких обновлений. Например поддержка Microsoft для Windows 7 была остановлена в 2020 году, а поддержка для Windows 8.1 - в январе 2023 года.

В 2023 году Valve объявила, что браузер Chrome, который используется для отображения Steam, вероятно скоро прекратит поддержку. Конец поддержки мог наступить благодаря новой функции, такой как запись игр. В любом случае: пользователи старых версий macOS и Windows должны были уже давно обновить свою систему из-за отсутствия обновлений безопасности. Для Windows рекомендуется сразу перейти на Windows 11 - потому что с Windows 10 уже виден конец поддержки. Операционная система будет получать обновления безопасности только до 14 октября 2025 года.