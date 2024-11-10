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Niko4123
В Geforce Now с 2025 года вводится почасовой лимит
Стриминговый сервис Geforce Now претерпевает несколько важных изменений. С 2025 года для всех абонентов будет установлен ежемесячный лимит часов, хотя это коснется лишь немногих.

Nvidia объявила о серьезных изменениях в игровом потоковом сервисе Geforce Now. Предыдущая подписка Priority теперь станет подпиской Performance, которая получит некоторые реальные улучшения производительности. Кроме того с 2025 года будет введен почасовой лимит. После этого все подписчики смогут играть максимум 100 часов в месяц. Большее количество часов оплачивается дополнительно. До 15 неиспользованных часов переносятся на следующий месяц.

По данным Nvidia, почасовой лимит затронет "всего" 6 процентов текущих подписчиков. В свою очередь, все игроки получат выгоду от более короткого времени ожидания, поскольку будет менее вероятно, что игроки просто оставят свой доступ открытым, когда они им не пользуются. 

Почасовой лимит будет введен 1 января 2025 года, но изначально не будет распространяться на всех подписчиков. Всем, кто имеет активную подписку или оформит ее до 31 декабря 2024 года, придется смириться с часовым лимитом с начала 2026 года. Так что для существующих клиентов в наступающем году ничего не изменится.

Еще одна новая функция заключается в том, что все подписчики Performance и Ultimate теперь могут сохранять настройки графики в своих играх, чтобы их можно было применить снова в следующем сеансе. 

#nvidia #geforce now
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