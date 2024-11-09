Последний слух из Китая сообщает, что Battlemage может появиться в следующем месяце.

Если вы готовитесь купить новую видеокарту, скорее всего вы надеетесь, что NVIDIA изменит соотношение цены и производительности с серией GeForce RTX 5000 "Blackwell". Хотя графические процессоры GeForce RTX 4000 "Ada Lovelace" принесли с собой новые крутые функции и чрезвычайно эффективную архитектуру, цены едва опустились ниже уровня в 1000 долларов, и многие пользователи по-прежнему используют старые графические процессоры.

Однако конкуренты NVIDIA могут предложить привлекательные варианты. AMD выпустит свои новые графические процессоры RDNA 4 вероятно в начале следующего года, а также в ближайшее время появится Intel Arc второго поколения.

В последний раз мы слышали слухи о дате выпуска Battlemage еще в апреле, когда мы узнали, что Intel собирается выпустить свои графические процессоры следующего поколения до так называемой "Черной пятницы" - праздничного мероприятия по распродажам в США. Это значит, что до этого осталось менее 19 дней. Свежий слух от обычно надежного Golden Pig Upgrade Pack сообщает, что инсайдер с нетерпением ждет настольного Battlemage в следующем месяце.

Инсайдер также сообщает, что новые графические процессоры будут "работать блестяще". Журналисты уже протестировали графическую архитектуру Xe2, поскольку она обеспечивает работу интегрированных графических процессоров в SoC Intel Core Ultra 200V - чипах "Lunar Lake".

Нет сомнений - Xe2 мощный, и более того, у журналистов вообще не возникло никаких проблем с интегрированной графикой Lunar Lake. Вполне возможно, что Battlemage будет выпущен как мощный и совместимый продукт с относительно зрелыми драйверами и убедительной ценой. Все зависит от того, хочет ли Intel завоевать долю рынка или получить максимальную прибыль с новыми графическими процессорами.

Все слухи до сих пор указывали на то, что самый быстрый продукт Battlemage нацелен на уровень производительности где-то около GeForce RTX 4070. Эти карты в настоящее время продаются по цене 499 долларов. Более новый графический процессор с таким же уровнем производительности, возможно с большим объемом памяти, по немного более низкой цене, действительно может стать отличным вариантом для Intel.