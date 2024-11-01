Компания заявляет, что эти обновления "дадут вам еще больше контроля над тем, как Chrome использует ресурсы на вашем рабочем столе".

Одной из этих новых функций является инструмент обнаружения производительности, который выявляет возможные проблемы с производительностью и предлагает пользователям возможные исправления. Например если пользователи испытывают замедление на своей текущей вкладке, Chrome сообщит им о другой вкладке, которая использует большое количество ресурсов. Появится уведомление "Предупреждение о проблеме производительности", и все, что вам нужно сделать, это нажать "Исправить сейчас", чтобы улучшить удобство просмотра", - заявила Google.

Для пользователей, которые хотят больше узнать о тонкостях максимизации производительности Chrome, Google предоставляет несколько опций в настройках управления производительностью браузера. "Например, вы можете указать веб-сайты, которые всегда должны оставаться активными, например те которые выполняют важную фоновую работу".

Кроме того пользователи получат больше опций относительно того, как Chrome обрабатывает память с помощью новой функции Memory Saver, "которая ускоряет работу браузера, освобождая память от неактивных вкладок". Пользователям будут доступны три варианта: Moderate, Balanced и Maximum. Умеренный режим фокусируется на системных потребностях, Balanced работает, учитывая привычки пользователя при просмотре страниц вместе с системными потребностями, а режим Maximum будет быстрее деактивировать вкладки, чем два других режима.

Пользователи уже давно жалуются на проблемы с производительностью на протяжение многих лет, что даже привело к нескольким мемам о том, сколько системной памяти используют несколько открытых вкладок.