Одной из этих новых функций является инструмент обнаружения производительности, который выявляет возможные проблемы с производительностью и предлагает пользователям возможные исправления. Например если пользователи испытывают замедление на своей текущей вкладке, Chrome сообщит им о другой вкладке, которая использует большое количество ресурсов. Появится уведомление "Предупреждение о проблеме производительности", и все, что вам нужно сделать, это нажать "Исправить сейчас", чтобы улучшить удобство просмотра", - заявила Google.
Для пользователей, которые хотят больше узнать о тонкостях максимизации производительности Chrome, Google предоставляет несколько опций в настройках управления производительностью браузера. "Например, вы можете указать веб-сайты, которые всегда должны оставаться активными, например те которые выполняют важную фоновую работу".
Кроме того пользователи получат больше опций относительно того, как Chrome обрабатывает память с помощью новой функции Memory Saver, "которая ускоряет работу браузера, освобождая память от неактивных вкладок". Пользователям будут доступны три варианта: Moderate, Balanced и Maximum. Умеренный режим фокусируется на системных потребностях, Balanced работает, учитывая привычки пользователя при просмотре страниц вместе с системными потребностями, а режим Maximum будет быстрее деактивировать вкладки, чем два других режима.
Пользователи уже давно жалуются на проблемы с производительностью на протяжение многих лет, что даже привело к нескольким мемам о том, сколько системной памяти используют несколько открытых вкладок.