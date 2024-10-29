Благодаря X-инсайдеру Jukanlosreve, который часто публикует информацию о продуктах Apple, теперь доступно больше информации о возможных характеристиках устройства и потенциальной цене.

В посте на платформе социальных сетей X Jukanlosreve поделился полным изложением того, чего ожидать, когда Apple наконец анонсирует iPhone SE 4. Как и в нескольких других слухах ожидайте, что устройство будет работать на чипе A18 вместе с 8 ГБ оперативной памяти. Процессор и объем памяти кажутся точными, поскольку и то, и другое является предварительными условиями для того, чтобы телефон мог работать с Apple Intelligence.

Другие детали включают 6,06-дюймовый OLED-дисплей, работающий на частоте 60 Гц, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, одну 48-мегапиксельную камеру сзади и 12-мегапиксельную камеру спереди, Face ID и аккумулятор емкостью 3279 мАч. Одним из наиболее интересных аспектов iPhone SE 4 является то, что он, как утверждается, будет использовать фирменный модем, разработанный Apple. Компания давно хотела отказаться от использования модемов Qualcomm, поэтому если слух правдив то похоже предстоящий iPhone SE станет возможностью впервые опробовать его.

Все эти обновления скорее всего увеличат цену iPhone SE 4 с текущих 429 долларов до 499 - 549 долларов. Apple нужно быть максимально стратегически мыслящей с ценообразованием, так как клиенты заинтересованные в этом телефоне гораздо более чувствительны к цене. Если цель - привлечь людей в Apple Intelligence, то она должна попытаться сделать это по максимально низкой возможной цене.

Ожидается, что iPhone SE 4 выйдет в начале 2025 года, и он обещает стать надежным мобильным устройством, если Apple удастся установить правильную цену.