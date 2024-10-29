Компаания принимает предварительные заказы на графическую док-станцию ​​AG01 Starship на своем веб-сайте.

Starship является частью бренда Remake от Ayaneo, и компания заявляет, что как и остальная часть коллекции Remake, она вдохновлена ретрофутуристическими идеями, в частности космическими фэнтезийными фильмами 1970-х и 1980-х годов. Внешний вид док-станции безусловно напоминает утилитарные космические корабли из научной фантастики в этой области. Ее корпус выполнеен полностью из алюминия, а не из пластика.

Внутри док-станции находится графический процессор Radeon RX 7600M XT. Этот мощный мобильный графический процессор обладает достаточной мощностью, чтобы справиться практически с любой игрой в разрешении 1080p, и может вывести некоторые игры на более высокий уровень, если вы разумно используете масштабирование FSR. Интересно, что регулятор в верхней части Starship позволяет пользователям настраивать предел мощности графического процессора от 100 Вт до 120 Вт, увеличивая шум вентилятора, но также улучшая производительность.

Еще одна замечательная особенность Starship заключается в том, что он поддерживает хост-подключения с использованием USB4, Thunderbolt и необычного разъема OCuLink, который на самом деле когда-либо использовался только на игровых портативных устройствах и связанных с ними графических док-станциях, по крайней мере, в потребительской сфере. Ayaneo сообщает, что AG01 Starship может динамически переключаться между соединениями Type-C и OCuLink, что насколько нам известно является первым для этих устройств. Здесь нет привязки к поставщику. Вы можете использовать Starship с конкурирующими игровыми портативными устройствами, ноутбуками или даже настольным компьютером, если вам это нравится.

Помимо хост-подключений USB4/Thunderbolt и OCuLink, Starship может похвастаться четырьмя разъемами для дисплея - два из которых поддерживают DisplayPort 2.0 и HDMI 2.1. Устройство также включает порт RJ-45 для Gigabit Ethernet и порт USB 10 Гбит/с Type-A.

Устройство имеет слот MicroSD, который поддерживает скорость передачи данных до 300 МБ/с, и слот M.2-2280, который поддерживает твердотельные накопители PCIe 3.0 NVMe. В дополнение ко всему остальному, Starship служит зарядным устройством мощностью 100 Вт от своего порта USB4, и оно работает даже при использовании графического процессора благодаря блоку питания мощностью 330 Вт для док-станции. Этого достаточно, чтобы заряжать даже более крупные ноутбуки, такие как Samsung Galaxy Book4 Edge.

Если все это звучит для вас заманчиво, вы можете оформить предварительный заказ на Ayaneo AG01 Starship Graphics Dock прямо сейчас за 599 долларов на веб-сайте Ayaneo. Компания заявляет, что первые заказы начнут отправляться в конце ноября.