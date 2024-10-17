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ASRock раскрывает поддержку более медленной оперативной памяти DDR5

для процессоров серии K Core Ultra 200
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Как заметил Uniko's Hardware, список памяти QVL для высокопроизводительной материнской платы Arrow Lake Z890 Taichi от ASRock показывает проверенную скорость памяти до 9066 МТ/с на процессорах серии K Core Ultra 200. Однако, что уникально, на странице есть раскрывающийся список для переключения на "Процессоры серии Core Ultra 200 не-K". Это показывает, что самая высокая проверенная скорость памяти - это более низкая, но все еще высокая скорость 7200 МТ/с.

Для ясности память DDR5 работающая на скорости 7200 МТ/с, все еще разгоняется и является значительным шагом вперед по сравнению с официальной спецификацией 6400 МТ/с для зарождающихся процессоров серии Arrow Lake "K". Мы не знаем, какова будет официальная спецификация комплектующих "не-K" Arrow Lake, но мы готовы поспорить, что это вероятно будет 5600 МТ/с. Потому что эта память будут иметь более низкие пределы мощности, а DDR5 с более высокой тактовой частотой на самом деле потребляет довольно много энергии.

Это может быть той же причиной, по которой ЦП серии "не-K", по-видимому, также не могут разгоняться так же высоко. Вполне возможно, что дополнительное энергопотребление, требуемое сверхвысокими тактовыми частотами памяти, начинает оказывать пагубное влияние на процессоры Arrow Lake с ограниченной мощностью. Также возможно, что эти данные могут быть основаны на ранних образцах процессоров, которые просто не разгоняются так же хорошо, как ЦП серии K.

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Однако наиболее вероятным объяснением является то, что ASRock пока не тестировала процессоры без индекса K на BIOS 2.xx. При просмотре QVL (Qualified Vendor List) для процессоров серии Core Ultra 200K мы видим, что самые высокие скорости памяти были достигнуты при использовании версии BIOS 2.02, в то время как для этой версии в QVL "без индекса K" нет результатов. Возможно, ASRock просто сосредоточена на тестировании деталей, которые поступят в продажу 24 октября.

Intel традиционно ограничивает разгон памяти на младших материнских платах, но насколько нам известно, это первый случай, когда была (или может быть) разница такого рода между процессорами -K и без индекса K. Честно говоря учитывая, что память DDR5, способная развивать скорость более 7200 МТ/с, по-прежнему значительно дороже, чем DDR5-6400, мы сомневаемся, что эта разница будет иметь значение для большинства пользователей.

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