Как заметил Uniko's Hardware, список памяти QVL для высокопроизводительной материнской платы Arrow Lake Z890 Taichi от ASRock показывает проверенную скорость памяти до 9066 МТ/с на процессорах серии K Core Ultra 200. Однако, что уникально, на странице есть раскрывающийся список для переключения на "Процессоры серии Core Ultra 200 не-K". Это показывает, что самая высокая проверенная скорость памяти - это более низкая, но все еще высокая скорость 7200 МТ/с.

Для ясности память DDR5 работающая на скорости 7200 МТ/с, все еще разгоняется и является значительным шагом вперед по сравнению с официальной спецификацией 6400 МТ/с для зарождающихся процессоров серии Arrow Lake "K". Мы не знаем, какова будет официальная спецификация комплектующих "не-K" Arrow Lake, но мы готовы поспорить, что это вероятно будет 5600 МТ/с. Потому что эта память будут иметь более низкие пределы мощности, а DDR5 с более высокой тактовой частотой на самом деле потребляет довольно много энергии.

Это может быть той же причиной, по которой ЦП серии "не-K", по-видимому, также не могут разгоняться так же высоко. Вполне возможно, что дополнительное энергопотребление, требуемое сверхвысокими тактовыми частотами памяти, начинает оказывать пагубное влияние на процессоры Arrow Lake с ограниченной мощностью. Также возможно, что эти данные могут быть основаны на ранних образцах процессоров, которые просто не разгоняются так же хорошо, как ЦП серии K.

реклама





Однако наиболее вероятным объяснением является то, что ASRock пока не тестировала процессоры без индекса K на BIOS 2.xx. При просмотре QVL (Qualified Vendor List) для процессоров серии Core Ultra 200K мы видим, что самые высокие скорости памяти были достигнуты при использовании версии BIOS 2.02, в то время как для этой версии в QVL "без индекса K" нет результатов. Возможно, ASRock просто сосредоточена на тестировании деталей, которые поступят в продажу 24 октября.

Intel традиционно ограничивает разгон памяти на младших материнских платах, но насколько нам известно, это первый случай, когда была (или может быть) разница такого рода между процессорами -K и без индекса K. Честно говоря учитывая, что память DDR5, способная развивать скорость более 7200 МТ/с, по-прежнему значительно дороже, чем DDR5-6400, мы сомневаемся, что эта разница будет иметь значение для большинства пользователей.