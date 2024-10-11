Исследовательская группа Piper Sandler опубликовала свой ежегодный отчет Teens Survey, в котором показано, что подростки любят иметь, владеть и потреблять.

Исследование показывает, что 87 процентов подростков в Соединенных Штатах владеют большим количеством iPhone, чем телефонов Android, носят больше Nike, чем когда-либо прежде, смотрят больше TikTok, чем Netflix и предпочитают пить энергетические напитки Monster вместо воды или кофе.

Обратите внимание на то, что iPhone от Apple в настоящее время принадлежит 87 процентам подростков, и 30 процентов из них намерены обновить свои устройства Apple исключительно ради Apple Intelligence. Удивительно, но Roblox не просто снова номер один, но и его использование выросло с 34 процентов до 46 процентов из года в год.

Подростки выбирают Netflix для ежедневного просмотра видео (30 процентов), но отчет также показывает, что TikTok (39 процентов) является их любимой социальной платформой.

Nike по-прежнему носят гораздо больше подростков (57 процентов), чем Adidas (9 процентов) и Converse (7 процентов), хотя Nike является обладателем трех титулов: Лучший сайт для покупок, Лучший бренд одежды и Лучшие бренд обуви.