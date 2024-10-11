Последнее поколение процессоров AMD Ryzen PRO на самом деле является SoC «Ryzen AI PRO», и это делает их самой первой платформой ПК Copilot+, которая доступна с корпоративными функциями «Pro».

Как можно догадаться по названию, эти процессоры основаны на тех же чипах, что и семейство AMD Ryzen AI 300, и поэтому они поставляются с тем же мощным NPU с производительностью до 55 TOPS.

Всего три модели и, что несколько необычно, они не являются точными аналогами потребительской серии Ryzen AI 300. В то время как Ryzen AI 9 HX PRO 370 и Ryzen AI 9 HX PRO 375 являются просто корпоративными версиями существующих процессоров Strix Point.

Strix Point - это шаг вперед по сравнению с Hawk Point во многих конкретных отношениях, поскольку почти каждая отдельная часть процессора была пересмотрена. Каждый из CPU, GPU и особенно NPU получает дополнительные ядра и новую архитектуру, предлагая улучшенную производительность по всем направлениям, оставаясь в том же пакете TDP - по крайней мере теоретически.

AMD делает несколько прямых сравнений с процессорами Intel Core Ultra в своей презентации, включая слайд выше, на котором восьмиядерный Ryzen AI 7 PRO 360 сопоставляется с Core Ultra 7 165U, а Ryzen AI 9 HX PRO 375 идет лицом к лицу с Core Ultra 7 165H.

Конечно со всеми разговорами вокруг NPU и "ПК с ИИ" естественным образом возникает вопрос о том, что именно на самом деле позволяют, все эти ориентированные на ИИ вычисления. На слайде выше перечислены многие практические варианты использования ИИ, работающего на NPU, хотя большая часть этого на данный момент является несколько теоретической и в основном все еще работает в облаке.

Тем не менее AMD отмечает, что она сотрудничает по крайней мере с 29 различными поставщиками программного обеспечения, предоставляющими производительные и бизнес-программы, чтобы запустить передовые функции ИИ на своем NPU. Это важно, потому что в настоящее время чипы AMD Ryzen AI PRO 300 имеют самый быстрый NPU в отрасли.

Это никогда не ставилось под сомнение, но эти новые процессоры AMD PRO очевидно включают обычные технологии PRO, такие как удаленное управление и расширенные функции безопасности и восстановления. На самом деле именно в секторе безопасности все немного изменилось в новых деталях с обновлением до AMD Secure Processor 2.0.

AMD дебютирует с тремя новыми функциями безопасности в семействе Ryzen AI PRO 300: Cloud Bare Metal Recovery, Supply Chain Security и Watch Dog Timer. AMD не дала много подробностей об этих функциях, но похоже, что Cloud Bare Metal Recovery позволит техникам удаленно восстанавливать системы на уровне ОС, экономя расходы на логистике. Также похоже, что новая функция Watch Dog Timer улучшит стабильность, автоматически пытаясь каким-то образом восстановить зависшие процессы.

AMD заявляет, что к 2025 году с этими процессорами будет доступно более ста различных корпоративных платформ.