Ferrari 12Cilindri 2025 года выпуска - это гранд-турер потрясающих пропорций. Вытянутый капот черпает вдохновение из красивого 365 GTB/4 Daytona 1968-73 годов. Дальнейшее почтение ему придают резко скошенный нос и затемненная панель между фарами, вырез бокового окна и два воздухозаборника на почти плоском капоте.

Общая форма успешно сочетает ретро с современной элегантностью, целенаправленностью и аккуратностью, которые не встречаются во многих Ferrari. Другие элементы, такие как задний бампер и пассажирское пространство, немного более загружены, но в целом дизайнеры Ferrari заслуживают похвалы.

Под этим длинным капотом расположен атмосферный 6,5-литровый V12 (кодовое название F140HD) с 820 лошадиными силами и крутящим моментом 678 Нм, которые достигаеются при 9500 об/мин. Мощность передается на задние колеса через новую восьмиступенчатую коробку передач. Итальянский автопроизводитель заявляет о развесовке 48/52 процента по осям и максимальной скорости более 338 км в час.

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12Cilindri также имеет рулевое управление сопряженное с магнитореологическими амортизаторами, чтобы вывести адаптивную реакцию рулевого управления и езду на новый уровень.

Новый 10,2-дюймовый сенсорный экран украшает центральную консоль. Собранный вручную салон из кожи и углеродного волокна выглядит стильно, а благодаря низко расположенной приборной панели открывается прекрасный вид через лобовое стекло.

Ferrari предлагает версии купе и спайдер 12Cllindro, стартовые цены которых составляют 464 000 и 510 400 долларов соответственно.