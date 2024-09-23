Цены на видеокарты высокого класса далеко не низкие. За топовые модели уже давно взимаются четырехзначные суммы. Если вы хотите приобрести видеокарту RX-7000 или RTX-4000, в настоящее время вам придется потратить как минимум 250 или 270 евро. Во многих случаях приходится экономить на покупке видеокарты - особенно для более молодых игроков.

Продавец Ангелов из Болгарии использует эту возможность, чтобы предложить необычную копилку: через платформу OLX - он предлагает уменьшенную версию Geforce RTX 3080 распечатанную на 3D-принтере, которая предназначена в качестве копилки. Монеты можно вставлять снизу, чтобы согласно описанию продукта накопить на покупку Geforce RTX 5000.

К сожалению у Ангелова нет точных размеров. Заявлено только, что копилка RTX 3080 изготовлена из пластика. На опубликованных изображениях также видно, как вставляется монета достоинством 2 лева. По внешнему виду и размеру она очень похожа на монету достоинством 2 евро, так что копилка вероятно хорошо подготовлена к предстоящим изменениям валюты в Болгарии.

К счастью, цена предложения 20 евро далека от настоящей RTX 3080. Однако в копилке Geforce есть подвох. Цены на видеокарты RTX 5000 на данный момент неизвестны. Однако наверное можно предположить, что копить следует не монеты, а банкноты.