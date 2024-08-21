Кандидаты должны быть способны ходить более 7 часов в день с нагрузкой до 14 кг, и должны быть в определенном диапазоне роста, чтобы работать с костюмом захвата движения.

Гуманоидные роботы добились успехов за последнее десятилетие. Такие компании, как Figure, недавно продемонстрировали свой прогресс на заводе BMW с моделью Figure 02, а японские ученые создали улыбающегося робота из живых клеток кожи. Tesla также работает над собственным гуманоидным роботом чтобы помочь в процессе производства электромобилей. Однако принадлежащему Маску автопроизводителю по-прежнему нужны люди для обучения своих роботов.

На веб-сайте Tesla Careers есть объявление о вакансии оператора сбора данных Tesla Bot. Вакансия относится к категории "ИИ и робототехника", вакансия на полный рабочий день доступна в Пало-Альто, Калифорния. Основные задачи этой должности - сбор данных, помощь с инженерными запросами и предоставление отзывов об оборудовании. Tesla отметила в объявлении: "Мы ищем человека с энтузиазмом в области робототехники и сильным желанием внести свой вклад в разработку Tesla Bot".





Прежде чем кто-либо слишком обрадуется возможности помочь в обучении Tesla Bot, он должен быть в определенном диапазоне роста от 170 до 180 см. Tesla заявляет, что это связано с тем, что "работа требует использования костюмов для захвата движения". Другие качества, которые должны быть у потенциальных кандидатов, - это способность носить и использовать костюм для захвата движения в течение длительного времени, а также постоянная координация рук и глаз и тонкая манипуляция, координация тела, кинестетическое восприятие и способность подниматься и спускаться по лестнице.

Что касается того, на что могут рассчитывать кандидаты в плане заработка, компания заявляет, что он будет варьироваться от 25,25 до 48 долларов в час, с денежными и/или акционерными премиями, а также льготами. Кандидаты также должны будут иметь возможность работать по гибкому графику, с поездками, которые могут составлять до 25% времени, включая ежедневные и региональные поездки.