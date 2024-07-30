Проблема может затронуть также модели Non-K 65W.

Трудно представить, сколько будет стоить полный отзыв. Хотя для некоторых это может оказаться разочаровывающей новостью, Intel устранит основную причину в обновлении микрокода в следующем месяце и пообещала позаботиться о затронутых клиентах, для которых исправление прошивки поступает слишком поздно.

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Как ранее объясняла Intel, причина проблем со стабильностью сводится к неисправному алгоритму микрокода, который повышает рабочее напряжение. Эти неправильные запросы напряжения к затронутым процессорам были не просто раздражающими, поскольку они могли приводить к сбоям и другим аномалиям, но как сообщалось, они могли нанести необратимый ущерб. В этих случаях, обновление микрокода не принесет никакой пользы.

Как отмечает Intel, не каждый затронутый чип достигает точки невозврата. Здесь задействовано много факторов, включая материнскую плату и версию BIOS, настройки чипа и т. д. Тем не менее главный вывод заключается в том, что это может быть более распространенная проблема, чем изначально предполагалось.



По словам Intel, предстоящее обновление микрокода в достаточной степени предотвратит возникновение проблемы на чипах, не испытывающих проблем со стабильностью. Во время интервью, Intel уклонилась от упреждающего предупреждения потенциально затронутых владельцев, но заявила, что "изучает варианты легкого определения затронутых процессоров в системах конечных пользователей" и рекомендует пользователям "придерживаться настроек Intel по умолчанию на своих процессорах для настольных ПК, а также следить за тем, чтобы их BIOS был обновлен".

Кроме того у Intel нет текущих планов по прекращению продаж потенциально затронутых моделей чипов, учитывая ее уверенность в предстоящем обновлении микрокода. И хотя Intel еще не дала ответа на вопрос о том, планирует ли она продлить гарантию на свои процессоры Core 14-го и 13-го поколений, она неоднократно официально заявляла, что позаботится о своих клиентах.



По словам Intel, это также касается клиентов, чьи запросы на возврат товара ранее могли быть отклонены.