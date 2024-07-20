Затронуты экстренные службы, авиакомпании и многое другое.

Сегодня в 12:09 по восточному времени в США компания Microsoft сообщает, что обновленный файл, опубликованный на ее хостах Falcon Content Update для хостов Windows, может вызвать ошибки Blue Screensof Death (BSOD) или экраны проверки ошибок. Любая машина, получившая обновление, а затем перезагрузившаяся, окажется неработоспособной.

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Менее чем через 90 минут компания выпустила еще одно обновление. Проблема в том, что некоторым крупным частям глобальной инфраструктуры ущерб уже нанесен. Компьютеры с Windows 10 и 11, которые получили плохое обновление и перезагрузились, теперь зависали.

Неисправный драйвер влияет на программное обеспечение безопасности Falcon Sensor, которое загружается очень рано в процессе загрузки, вызывая BSOD. CrowdStrike советует клиентам перезагрузиться в режиме восстановления или безопасном режиме на своих компьютерах и удалить все файлы, соответствующие "C-00000291*.sys", из каталога Windows\System32\drivers\CrowdStrike. После того, как компьютер будет нормально перезагружен, все должно быть в порядке. Исправленный файл драйвера будет загружен и установлен.

К сожалению, удаление может оказаться самой сложной частью. На многих корпоративных компьютерах, особенно под управлением Windows 11, включено полнодисковое шифрование BitLocker. Это означает, что для загрузки в безопасном режиме или с помощью диска восстановления может потребоваться ключ. Если на компьютере есть учетная запись, связанная с учетной записью Microsoft, вероятно имеется ключ BitLocker для восстановления.

Каким бы ни было решение, сегодня утром компании ощутили проблемы. Delta, United и American Airlines разместили в своих социальных сетях сообщения о задержках и отмене рейсов, возникших в результате этой проблемы. По данным Forbes, центры экстренной помощи и вещательные каналы, такие как SkyNews, также не смогли работать. Вероятно всем потребуется некоторое время, чтобы полностью восстановиться.