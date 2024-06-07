Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Samsung предлагает micro LED телевизоры по ценам от 110 000 долларов
Микросветодиодные телевизоры Samsung представляют собой модели с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц и поддержкой FreeSync.

Раньше на 110-дюймовый микро-LED-телевизор Samsung (модель MNA110MS1AC) цена составляла 149 999,99 долларов на Best Buy. Samsung только что расширила свою линейку микро-светодиодных телевизоров, включив в нее более крупную 114-дюймовую модель, которая стоит столько же, а также более дешевые 89-дюймовые и 101-дюймовые модели.

реклама

Цены теперь начинаются от 109 999 долларов за 89-дюймовый телевизор (модель MNA89MS1BACXZA), а 101-дюймовый вариант (модель MNA101MS1BCXZA) стоит 129 999,99 долларов.

Обратите внимание, что микро-светодиод - это то же самое, что и мини-светодиод, последний из которых стал альтернативой OLED премиум-класса с некоторыми преимуществами, такими как возможность увеличивать яркость (что отлично подходит для HDR-контента). Однако мини-светодиоды обычно уступают OLED по общему качеству изображения, особенно по уровням черного, поскольку OLED - это излучающая технология: пиксели загораются только при прохождении через них электричества, что позволяет получить чернильно-черный цвет. 

С другой стороны Micro LED также является самоизлучающими, что позволяет пикселям создавать собственный свет и цвет, не полагаясь на органические соединения. Как и в OLED подсветка не требуется. Но в отличие от OLED выгорание не вызывает особого беспокойства. Микро-светодиод также может быть исключительно ярким.

Тем не менее тратить более ста тысяч на телевизор - это вариант для состоятельных покупателей, которые хотят жить в ногу со временем. Микросветодиодные телевизоры Samsung представляют собой модели с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц и поддержкой FreeSync. Они также оснащены микропроцессором искусственного интеллекта, который использует ИИ для масштабирования контента и оснащены встроенным игровым центром Samsung.

На данный момент на странице продуктов Samsung отображается кнопка "Уведомить меня". Гарантия на них составляет один год.

#samsung #micro led телевизор
+
Написать комментарий (0)
В сети появились характеристики умных часов Samsung Galaxy Watch Ultra и Watch 7
Опубликованы технические характеристики умных часов Samsung Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra
Минимальный срок поддержки iPhone 15 оказался на два года меньше моделей Samsung и Google
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европейские компании приостанавливают производство аккумуляторов для электромобилей
9
В ночь с 4 на 5 июня ВКС России вновь провели комбинированные удары по объектам ВСУ
5
Противодронная решетка с блоками динамической защиты спасла Т-80 от атаки ПТРК Javelin
+
Xiaomi улучшила производительность приложения камеры HyperOS с помощью нового обновления
2
В России на заводе «Саста» начато серийное производство новых фрезерных станков с ЧПУ
4
В Китае введена в строй крупнейшая в мире солнечная электростанция мощностью 6,09 млрд кВтч в год
1
Российские подразделения освободили порядка 5 квадратных километров на Угледарском направлении
+
Qualcomm не закрыла тему заказа в производство чипов компании Samsung
+
Xiaomi увеличивает жизненный цикл смартфонов с HyperOS и планирует обновлять флагманы 6 лет
+
Thermaltake представила систему для симуляторов гонок White Racing
+
Генерал США резко ответил на жалобы танкистов ВСУ о проблемах с танками Abrams
4
Windows 11 сильно перегружена мусором и занимает в 4-5 раз больше места, чем Windows 7
12
Эксперты Роскачества составили список привычек россиян, которые приводят к поломке смартфонов
+
В Counter-Strike 2 продан один из самых дорогих скинов для AK-47 за $1 000 000
5
Nvidia выпустила графические драйверы для Windows 7 и 8
5
Apollo вложит $11 млрд в строительство предприятия Intel в Ирландии
+
Американский дрон-разведчик RQ-4B подозрительно долго кружит над акваторией Черного моря
1
Ulefone Armor 25T Pro: распаковка недорогого защищённого смартфона с тепловизором и ночным зрением
+
AMD официально подтверждает отсутствие поддержки Windows 10 для своих новых процессоров
5
Мошенники научились взламывать WhatsApp аккаунты без ведома владельца
+

Популярные статьи

GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
325
Очень краткий обзор игры MotoGP24
1
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
22
"Неутомимые мстители" Йемена вновь атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
17
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
126
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
+
Что покажут на Summer Game Fest 2024
1
На Западе назвали гегемонию США "бумажным тигром"
18
Выставка ComputeX 2024 - демонстрация всех стендов
2
10 аналогов Notcoin, которые могут повторить его успех
2

Сейчас обсуждают

Дмитрий Васильевич
06:24
Ага, от литиевой зависимости избавляются путём замены графита, оставляя литий. Логика?
Европа производством аккумуляторов из древесины хочет избавиться от литиевой зависимости из Китая
Алексей Козлов
06:11
Незнаю, что будет с ценами, но успел купить две rtx 4060 по 20 тысяч. Край цены этим видяхам. Большего эти видяхи не стоят.
Новый глава TSMC заявил, что настало время повысить цены на свою продукцию для Nvidia
Смотрю за 404
05:51
покажи где не тянет? очень интересно.
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Смотрю за 404
05:49
А где покупают б/у по той же цене что купил?) Всегда было - переступил порог магазина, уже минус 30%.
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Смотрю за 404
05:38
Если сначала надо купить горючку, заправить генератор, а потом уже заряжать аккумулятор... тогда конечно приостановили.
Европейские компании приостанавливают производство аккумуляторов для электромобилей
Alexandr Timoshenko
05:32
Искусство войны. На словах все должно быть не так как на самом деле.
Руководство Huawei предлагает смириться с тем, что китайским производителям не покорится 3-нм техпроцесс
Александр Воронков
05:29
Отличный опус. Непонятно какое отношение к этому имеет PS5.
Sony убирает упоминание о 8К разрешении с коробок PS5 Slim
Смотрю за 404
05:22
На Кубе если что и ядерные боеголовки найдутся. Не зря кипятком ссуть!
Россия отправила на Кубу группу боевых кораблей Северного флота
Смотрю за 404
05:10
Ахаха! Сколько Зелейман полезных дел со своими бендеравцами для России сделал!) Прямо таки слава украини!)) Заводы как грибы растут. Экономика улучшается. Работы дохрена! Может не вешать клоуна? или н...
В России на заводе «Саста» начато серийное производство новых фрезерных станков с ЧПУ
Смотрю за 404
04:52
Жалко, соцминимализм прикольный был. Крутое здание. У нас в городе за совком потихоньку достраивают, не сносят.
Microsoft представила технологию автоматического суперразрешения AutoSR
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем