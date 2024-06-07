Микросветодиодные телевизоры Samsung представляют собой модели с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц и поддержкой FreeSync.

Раньше на 110-дюймовый микро-LED-телевизор Samsung (модель MNA110MS1AC) цена составляла 149 999,99 долларов на Best Buy. Samsung только что расширила свою линейку микро-светодиодных телевизоров, включив в нее более крупную 114-дюймовую модель, которая стоит столько же, а также более дешевые 89-дюймовые и 101-дюймовые модели.

реклама

Цены теперь начинаются от 109 999 долларов за 89-дюймовый телевизор (модель MNA89MS1BACXZA), а 101-дюймовый вариант (модель MNA101MS1BCXZA) стоит 129 999,99 долларов.

Обратите внимание, что микро-светодиод - это то же самое, что и мини-светодиод, последний из которых стал альтернативой OLED премиум-класса с некоторыми преимуществами, такими как возможность увеличивать яркость (что отлично подходит для HDR-контента). Однако мини-светодиоды обычно уступают OLED по общему качеству изображения, особенно по уровням черного, поскольку OLED - это излучающая технология: пиксели загораются только при прохождении через них электричества, что позволяет получить чернильно-черный цвет.

С другой стороны Micro LED также является самоизлучающими, что позволяет пикселям создавать собственный свет и цвет, не полагаясь на органические соединения. Как и в OLED подсветка не требуется. Но в отличие от OLED выгорание не вызывает особого беспокойства. Микро-светодиод также может быть исключительно ярким.

Тем не менее тратить более ста тысяч на телевизор - это вариант для состоятельных покупателей, которые хотят жить в ногу со временем. Микросветодиодные телевизоры Samsung представляют собой модели с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц и поддержкой FreeSync. Они также оснащены микропроцессором искусственного интеллекта, который использует ИИ для масштабирования контента и оснащены встроенным игровым центром Samsung.

На данный момент на странице продуктов Samsung отображается кнопка "Уведомить меня". Гарантия на них составляет один год.