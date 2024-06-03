в котором уже есть все необходимые ингредиенты для игры под Linux и имеется ядро ​​системы, специально оптимизированное для игр и мультимедиа

Nitrux 3.5 (CX) - один из самых последних когда-либо выпущенных дистрибутивов Linux, который в отличие от так называемого скользящего выпуска, который постоянно обновляется, следует фиксированному циклу выхода. Nitrux версии 3.5 также является одной из первых "фиксированных" операционных систем этого типа, использующих Linux 6.8. Традиционно используется ядро операционной системы Liquorix, специально адаптированное для игр и мультимедиа, которое поставляется в версии 6.8.12. Но другие компоненты также касаются игроков.

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Все инструменты, драйверы, среды выполнения и платформы, необходимые для игры под Linux, уже обновлены в том виде и соответствующим образом оптимизированы и предварительно настроены. Установка выполняется очень просто благодаря удобной графической процедуре инсталяции.

Nitrux 3.5 (CX) уже выпускается с новейшим бесплатным графическим набором Mesa 3D версии 24.1.0, а новейшие графические драйверы также представлены в виде драйвера AMD с открытым исходным кодом для Vulkan (AMDVLK). Здесь установлены v2024.Q1 .1 и драйвер дисплея Nvidia Linux x64 (AMD64/EM64T) 555.42.02.

Хотя Nitrux 3.5 поставляется с собственной средой рабочего стола, так называемым NX Desktop, это всего лишь тщательно настроенный пользовательский уровень для KDE Plasma 5.27 LTS. Пользовательский интерфейс, его меню и кнопки выглядят очень единообразными и современными, а переход на KDE Plasma 6 также произойдет в одном из следующих выпусков. Приложения можно удобно, быстро и легко устанавливать через собственный центр программного обеспечения NX.

Актуальные для геймеров пакеты программного обеспечения, такие как Steam, OBS Studio или Discord, уже предустановлены и могут быть дополнены более чем 60 000 приложениями из репозиториев.

Специально для геймеров Nitrux 3.5 предлагает новейшую платформу, основанную на следующих компонентах:

Платформа Nitrux 3.5 (CX)

Дополнительную информацию можно найти в официальных примечаниях к выпуску, а также в обзоре дистрибутива Linux на YouTube-канале CodingBite, который был проведен с версией 3.4. Геймерам следует следить за этим дистрибутивом Linux.