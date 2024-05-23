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Niko4123
JEDEC планирует увеличение скорости памяти для DDR6 и LPDDR6
LPDDR5X может обеспечить скорость до 10 Гбит/с, но согласно последней информации JEDEC, (LP)DDR6 собирается обогнать нынешние возможности.

Тот факт, что следующий стандарт памяти будет быстрее нынешнего, не является впечатляющей новостью. Что делает эту информацию примечательной, так это степень прироста производительности. Если память DDR4 официально достигла максимальной скорости около 4266 МТ/с, а самая быстрая из доступных LPDDR5X - около 10 Гбит/с, то LPDDR6 будет начинаться со скорости передачи данных 10,667 Гбит/с на вывод и как ожидается будет масштабироваться до 14,4 Гбит/с.

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Самая ранняя память DDR3 поддерживала скорость передачи данных 800 МТ/с, тогда как память DDR2, доступная для энтузиастов, имела тактовую частоту 1333 и даже 1600. Точно так же, когда дебютировала DDR4, это была медленная DDR4-1866, в то время как DDR3 достигала 2133 и даже 2400. 

Таким образом то, что первоначальная LPDDR6 опередила доступную в настоящее время память LPDDR5, действительно очень впечатляет. Однако здесь происходит нечто большее, чем просто более высокие тактовые частоты. В документации предоставленной Darkmont (@DarkmontTech на Xwitter), память LPDDR6 использует 24-битный канал данных, а не 16-битный, используемый обычной LPDDR5. Это связано с тем, что она использует 12 строк данных вместо восьми, что дает новую длину пакета 24 бита.

В результате фактическая практическая пропускная способность LPDDR6 увеличивается примерно на 33% в расчете на такт по сравнению с LPDDR5, даже с учетом того факта, что только 256 из 288 бит являются фактически пригодными для использования данными. Остальные 32 бита можно использовать для специальных функций, которые либо повышают надежность ОЗУ путем проверки и сообщения об ошибках записи, либо для инверсии шины данных (DBI), что позволяет сэкономить значительное количество энергии при записи.

Благодаря увеличенной пропускной способности, скорость передачи данных 10,667 Гбит/с на контакт соответствует пропускной способности памяти примерно 28,5 ГБ/с для одной микросхемы LPDDR6. Если мы говорим о "двухканальном" интерфейсе памяти типичного настольного ПК, мы рассматриваем пропускную способность памяти 228 ГБ/секунду. Для сравнения ПК использующий память DDR5-6400, имеет пропускную способность памяти 102,4 ГБ/с. Похоже, что LPDDR6 примерно удвоит доступную пропускную способность системной памяти, как только появится.

А как насчет обычной старой настольной DDR6? Спецификация еще не окончательная, но документы JEDEC предполагают, что скорость передачи данных для оперативной памяти может начинаться с 8,8 Гбит/с, а затем масштабироваться до 17,6 Гбит/с или возможно даже до 21 Гбит/с. В примечаниях JEDEC предполагается, что черновая спецификация для DDR6 должна быть выпущена в этом году, а затем ее доработка должна быть завершена во втором квартале 2025 года.

#jedec #ddr6 #lpddr6
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Память DDR6 будет в два раза быстрее самых быстрых модулей DDR5
Приближается следующее поколение памяти DDR6: от DDR6-8800 до нереальной DDR6-21000
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