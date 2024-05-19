Тесты проводились компанией mydrivers с использованием 3DMark, CrystalDiskMark и AS SSD Benchmark.

Это было зафиксированно с помощью твердотельного накопителя PCIe Gen 5 и топовых материнских плат Z790 и X670E соответственно.

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В тесте 3DMark Storage процессор Intel Core i7-13700KF обеспечивает среднюю пропускную способность 695 МБ/с (задержка 44 нс) на данном твердотельном накопителе пятого поколения. Стоит отметить, что этот тест имитирует загрузку Battlefield 5, Call of Duty: Black Ops 4 и Overwatch. Таким образом, это более надежный показатель реальной производительности хранилища.

Ryzen 7 7800X3D демонстрирует среднюю пропускную способность 403 МБ/с (задержка 75 нс) в том же тесте, что дает 13700KF преимущество на 70%. Две другие синтетики дают смешанные результаты:

Ryzen 7 7800X3D быстрее при последовательном чтении, но значительно медленнее, чем Core i7-13700KF при произвольном чтении/записи 4K. X3D также медленнее своего конкурента Intel при последовательной записи и имеет меньшее время доступа для чтения/записи.

Core i7-13700K имеет 20 линий PCIe Gen 5, а Ryzen 7 7800X3D - 24. В приведенном выше тесте использовались материнские платы ASUS ROG Z790 Maximus Dark Hero и Gigabyte X670E Aorus Extreme.

В первом случае, один или два твердотельных накопителя M.2 подключаются к линиям PCIe от ЦП, а остальные - к чипсету. На платформе AMD видеокарта и все три твердотельных накопителя подключены к процессору. Однако это, может повлиять на производительность SSD. Требуется дальнейшее тестирование.