Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
С SSD 5-го поколения Intel i7-14700KF на 70 % быстрее при игровых нагрузках, чем AMD Ryzen 7 7800X3D
Тесты проводились компанией mydrivers с использованием 3DMark, CrystalDiskMark и AS SSD Benchmark.

Это было зафиксированно с помощью твердотельного накопителя PCIe Gen 5 и топовых материнских плат Z790 и X670E соответственно.

реклама

В тесте 3DMark Storage процессор Intel Core i7-13700KF обеспечивает среднюю пропускную способность 695 МБ/с (задержка 44 нс) на данном твердотельном накопителе пятого поколения. Стоит отметить, что этот тест имитирует загрузку Battlefield 5, Call of Duty: Black Ops 4 и Overwatch. Таким образом, это более надежный показатель реальной производительности хранилища.

Ryzen 7 7800X3D демонстрирует среднюю пропускную способность 403 МБ/с (задержка 75 нс) в том же тесте, что дает 13700KF преимущество на 70%. Две другие синтетики дают смешанные результаты:

Ryzen 7 7800X3D быстрее при последовательном чтении, но значительно медленнее, чем Core i7-13700KF при произвольном чтении/записи 4K. X3D также медленнее своего конкурента Intel при последовательной записи и имеет меньшее время доступа для чтения/записи.

Core i7-13700K имеет 20 линий PCIe Gen 5, а Ryzen 7 7800X3D - 24. В приведенном выше тесте использовались материнские платы ASUS ROG Z790 Maximus Dark Hero и Gigabyte X670E Aorus Extreme.

В первом случае, один или два твердотельных накопителя M.2 подключаются к линиям PCIe от ЦП, а остальные - к чипсету. На платформе AMD видеокарта и все три твердотельных накопителя подключены к процессору. Однако это, может повлиять на производительность SSD. Требуется дальнейшее тестирование.

#amd ryzen 7 7800x3d #intel i7-14700kf
1
Показать комментарии (1)
Ошибка драйвера NVIDIA лишила Virtus.pro победы в турнире и $1.25 млн
AMD Ryzen 7 7800X3D остается бестселлером 10-й месяц подряд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Неактуально для 2024-го: в рамках эксперимента Windows XP в считанные минуты нахваталась вирусов и троянов после выхода в интернет
36
Появилась фотография с системой Patriot предположительно в Китае
1
Need for Speed ​​Underground обновлена модом с полной трассировкой лучей
7
Хакеры показали рабочий способ взлома PlayStation 4 при помощи телевизора LG с технологией Smart TV
6
Российские специалисты создали дрон-камикадзе "Стрела"
1
Forbes: Украина получит сотни бронемашин для очередного «контрнаступления»
+
The New York Times: НАТО всё ближе к принятию решения по отправке войск для обучения ВСУ
2
Первые девять российских перспективных лайнеров МС-21 будут поставлены авиакомпаниям уже в следующем году
8
В Санкт-Петербурге отказываются от европейских авто
+
Геоинженерный эксперимент остановлен из-за проблем с безопасностью для здоровья граждан
+
Чем опасен отказ сотовых операторов от сетей 3G, и кто пострадает в ходе экономии и оптимизации
2
ВС РФ захватили в качестве трофея редкую роботизированную платформу THeMIS
+
Перед выходом настольных процессоров Ryzen 9000 компания AMD снижает цену на Ryzen 7 7800X3D
5
Стартовало производство модернизированного электропоезда ЭП2ДМ с полностью российскими комплектующими
+
Поставщики автокомпонентов насторожились после повышения таможенных пошлин США на ввоз китайских электромобилей
2
Надежды на адекватность не оправдались: Microsoft начала отключать российские компании от своих облачных сервисов
+
Китай планирует создать предприятие по переработке кухонных пищевых отходов в топливо для судов
+
TP-Link представила новый маршрутизатор BE7200 с поддержкой стандарта Wi-Fi 7
1
Sony готовит новую PSP с поддержкой видеоигр для PlayStation 4
+
В ночь на 17 мая российская армия провела ракетные удары по военным объектам Украины
2

Популярные статьи

Собираем недорогой игровой компьютер, который позволит за копейки поиграть во все новые игры
161
Al Mayadeen: БРИКС готова предложить альтернативу в случае краха доллара
9
Издеваюсь с пристрастием над GPT Chatbot
3
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
46
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Май)
22
Core i5-9500 vs Core i5-14500 – почему процессоры Intel прибавили так мало fps за 6 лет
31
Обзор монитора Xiaomi Redmi G24 165 Гц за 8000 рублей
19
На Западе усмотрели "тревожный сигнал" в создании Китаем специализированного носителя дронов
+
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
60
Топ-7 процессоров на 2024 год
39

Сейчас обсуждают

Сергей Гончаров
05:24
Ооо ща хомяки заверещат что надо бежать в лабаз и срочно сливать 7800X3D. Я лично подожду 9800X3D, а то печаль горе нипаиграть, SSD медленный
С SSD 5-го поколения Intel i7-14700KF на 70 % быстрее при игровых нагрузках, чем AMD Ryzen 7 7800X3D
Sash33
05:01
руководство как нагнуть 4090 без улучшения картинки. разрабы уе5 прислали сразу 3 чая этому господину
Need for Speed ​​Underground обновлена модом с полной трассировкой лучей
Windmark
04:44
Дизлайки показывают какой ты имбецил.
8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
Пузо
04:04
Надо ещё очень постараться найти актуальный антивирус, который будет работать на вин хп. А ставить древние версии с древними базами бессмысленно, ибо от современных угроз они бестолковы практически по...
Неактуально для 2024-го: в рамках эксперимента Windows XP в считанные минуты нахваталась вирусов и троянов после выхода в интернет
Эдуард Егоров
03:59
Гиперзвук это не 2.5 маха.
New Atlas: Стартап Hermeus достиг новой вехи в разработке гиперзвукового двигателя
Windmark
03:50
С каких пор пропитые бомжесвиньи людям советы раздают ?
Топ-7 процессоров на 2024 год
Алексей Повшал
03:38
Ни у кого не возникает мысли что чимба это просто какой-то дегенеративный искусственный неинтеллект?
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
Зураб Вашаломидзе
03:26
У меня 5600х то не везде вывозит мою 6700хт а тут мало того что 5600 так ещё и более производительная 7700хт
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Май)
Yilec
03:23
Ахах, "мощное видео"! Эрик Паркер, видать, полез на торренты и порносайты заразу собирать. В общем, куда он обычно ходит 🤣 Учись пользоваться интернетом, Эрик (безопасно).
Неактуально для 2024-го: в рамках эксперимента Windows XP в считанные минуты нахваталась вирусов и троянов после выхода в интернет
Сергей Гончаров
03:17
Фу, бичарня, кринж
Топ-7 процессоров на 2024 год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем