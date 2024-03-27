Новый браузер Chrome - это лишь один из аспектов инициативы Qualcomm, направленной на то, чтобы сделать будущие ПК на базе Snapdragon X Elite более привлекательными для потребителей.

Хотя Windows на ARM за последние годы добилась значительного прогресса, ее развитие сдерживается из-за отсутствия поддержки. Даже несмотря на то, что от разработчиков существуют собственные приложения для ARM, которые могли бы сделать использование такого устройства более удобным для потребителя, многие из них остаются незамеченными из-за отсутствия их продвижения. Qualcomm и Google стремятся изменить это, по крайней мере, когда речь идет о браузере Chrome от Google.

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Это не первый раз, когда Qualcomm и Google сотрудничают. Эти комапании работают вместе на устройствах Android с момента появления самого первого устройства в 2008 году. Хотя многолетнее партнерство с Google в области Android может быть прибыльным как для мобильных устройств, таких как смартфоны, так и для планшетов, оно похоже ограничено для более крупных мобильных устройств, например ноутбуков под управлением Windows.

Это привело к тому, что многие выразили сомнения по поводу того, насколько эффективным будет ARM на будущих устройствах с Windows, одним из которых является Пэт Гелсингер из Intel.

Qualcomm стремится доказать, что сомневающиеся неправы. Путь к этому действительно начнется с предстоящего выпуска ноутбуков с ОС Windows на базе процессоров Qualcomm Snapdragon X Elite, который состоится в этом году.

Qualcomm заявила, что во время предварительного тестирования с использованием эталонных устройств Snapdragon X Elite новый браузер Chrome показал "значительное улучшение производительности" в тесте Speedometer 2.1. Поскольку Chrome является предпочтительным браузером для многих устройств с Windows, это наверняка будет важно для потребителей, когда они начнут решать, какой ноутбук купить в конце этого года.

Chrome для Windows на Snapdragon уже доступен для загрузки всем, кто в настоящее время использует устройство Windows на Snapdragon.