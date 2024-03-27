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Niko4123
Графические процессоры Intel Arc Battlemage имеют до 24 ядер Xe и 12 ГБ видеопамяти
Судя по официальному рейтингу тестов SiSoftware, графические процессоры Intel Battlemage приближаются к премьере.

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Обнаруженные видеокарты имеют предположительно 12 ГБ видеопамяти и до 24 ядер Xe по сравнению с существующим топовым Intel Arc A770, который имеет 32 ядра Xe и до 16 ГБ видеопамяти. Battlemage Xe2-LPG будет включать в себя недискретные продукты, которые будут интегрироваться с будущими процессорами, чтобы предоставить им графические возможности.

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Хотя сама оценка по понятным причинам будет ниже, чем у флагманского графического процессора Intel Arc A770, вероятно в конечном итоге к этим утекшим вариантам присоединятся более дорогие графические процессоры на базе Battlemage. Intel усердно работала над обновлением драйверов для своих существующих графических процессоров Arc, часто с огромным приростом производительности как в старых, так и в новых играх.

Когда Intel Arc впервые был выпущен, у него определенно были серьезные проблемы с драйверами, которые отпугнули многих геймеров. Столкнувшись с острой конкуренцией со стороны NVIDIA и AMD на рынке графических процессоров низкого и среднего класса, это дало ответную реакцию Intel. Аппаратное обеспечение лежащее в основе графических процессоров Arc, таких как Arc A770 с 8 ГБ или 16 ГБ видеопамяти, доказало свою эффективность. Превышая свою ценовую категорию, он часто успешно конкурировал с более дорогими продуктами на рынке.

Трассировка лучей также является областью, в которой Intel преуспела благодаря своему аппаратному обеспечению.

Хотя о Intel Battlemage ходит множество слухов, эта утечка безусловно указывает на потенциальный выпуск продукта в будущем. Графические процессоры Intel Battlemage Xe2-HPG важны для Intel, поскольку они позволяют использовать положительные результаты, достигнутые Arc на данный момент. Intel также может проявить смекалку, чтобы избежать тех же проблем с первоначальным выпуском, которые преследовали ранние графические процессоры Arc, имея за плечами драйвера для дискретных графических процессоров.

Компетентное оборудование и высококачественный набор драйверов необходимы для успеха любого графического процессора, особенно такого как Intel Battlemage выходящего на высококонкурентный рынок. У NVIDIA и AMD обычно есть зрелые и понятные драйверы для новых продуктов, за исключением нескольких неизбежных ошибок. Однако Intel находится в ином положении на рынке графических процессоров, поэтому любых ошибок следует избегать любой ценой.

Хотя даты релиза пока неизвестны, можно ожидать новинки в конце 2024 года, либо к середине 2025 года, как предполагает @miktdt относительно X.

#intel arc battlemage
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