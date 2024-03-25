Известный блогер @YuuKi_AnS поделился количеством ядер процессора, кэшем и базовыми частотами чипов Epyc следующего поколения.

Обратите внимание, что объемы кэша L3 для вариантов Zen 5c (Dense) указаны в утечке ошибочно. Еще больше запутывает то, что SKU Turin Dense не помечены как таковые и связаны с конфигурациями кэша их гипотетических вариантов Zen 5.

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Как и семейство Epyc Genoa, Turin использует разъем SP5 (LGA-6096). Линейка Turin Classic Zen 5 скорее всего будет иметь 96 ядер (192 потока) или 128 ядер (256 потоков), если AMD решит увеличить производительность. TDP этих чипов будет варьироваться от 200 Вт на младших моделях до 400 Вт на флагманских моделях.

Базовые тактовые частоты процессоров (с меньшим количеством ядер) колеблются между 3,0 ГГц и 4,0 ГГц. Более продвинутые варианты имеют штатную тактовую частоту менее 3,3 ГГц, а флагманские модели - начиная с 2,1 ГГц. Кэш L3 не изменился и составляет 32 МБ на CCD, что означает общий объем кэша последнего уровня (LLC) 384 МБ и 512 МБ для 96-ядерных и 128-ядерных (если он существует) вариантов соответственно.

Семейство Zen 5c Dense будет иметь до 160 ядер и 320 потоков. Они работают на частоте чуть выше 2 ГГц для более мощных флагманских моделей с кэшем L3 до 320 МБ (32 МБ на 16-ядерную ПЗС-матрицу). Похоже, что чипов Turin Dense будет всего три с TDP до 500 Вт. Turin Classic Zen 5 и Dense Zen 5c должны появиться позднее в этом году.

Впервые за многие годы у Intel может быть конкурентоспособная линейка серверных процессоров, способная бросить вызов портфолио AMD Epyc. На выставке MWC 2024 Team Blue анонсировала свою платформу Sierra Forest, которая будет иметь до 288 ядер. Эти E-ядра будут использовать архитектуру Sierra Glen - оптимизированную для облачных рабочих нагрузок. Первоначальные варианты SFR будут иметь до 144 ядер, распределенных по чипсетам Intel 3 (3 нм).