согласно прогнозу генерального директора NVIDIA

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг надеется, что игры полностью генерируемые искусственным интеллектом, станут реальностью в ближайшие пять-десять лет, полагая, что технология в настоящее время находится на втором году этого периода. Он поделился этим мнением после того, как конференции NVIDIA по технологиям графических процессоров его спросили, сколько времени потребуется, чтобы игра созданная искусственным интеллектом, была выпущена.

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Отвечая на вопрос, Хуан сказал: "Через пять лет вы вероятно окажетесь в месте, где все меняется в реальном времени, и все говорят: "О посмотрите, это происходит". И поэтому я бы сказал, что в течение следующих пяти-десяти лет, это в так и будет".

Это безусловно смелый прогноз, который делает Хуан, поскольку мы все еще находимся на ранних стадиях повсеместного распространения ИИ. Это также приводит к нескольким вопросам. Например будет ли развитие искусственного интеллекта продолжать развиваться такими же экспоненциальными темпами, которые мы наблюдаем в последние два года. Другой связан с затратами; сколько будет стоить доступ к оборудованию и услугам, необходимым для создания всей игры?

Конечно,вполне логично, что Хуанг придерживается этого мнения и более чем рад поделиться им на таком мероприятии, как конференция по технологиям графических процессоров. Больше контента созданного с помощью ИИ, может означать больше клиентов NVIDIA. Будем надеяться, что игры которые в конечном итоге созданы с использованием ИИ, будут достойными того, чтобы в них играть, а не просто шаблонными впечатлениями, которые заполонили виртуальные витрины магазинов.