Исследовательская группа возглавляемая Кембриджским университетом, возможно нашла способ устранить причину нежелательного явления.

Дисплеи на органических светодиодах (OLED) используют красные, зеленые и синие субпиксели в каждом отдельном пикселе, которые светятся с разной интенсивностью, создавая множество ярких цветов. Они также состоят из нескольких полупроводниковых слоев, расположенных между парой электродов. Эмиссионный слой посередине загорается при воздействии на него электричества, и именно это создает изображение, которое вы видите на дисплее.

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Это упрощенное объяснение, но здесь важно то, что не вся энергия превращается в свет - некоторая часть ее отклоняется, и это может ухудшить структуру OLED, что в свою очередь может привести к выгоранию изображения на экране, и оно обычно происходит, когда яркие статические изображения отображаются в течение длительных периодов времени, например логотип телестанции или интерфейс в играх.

Главный виновник - синий свет, который является наименее стабильным и эффективным из всех. В статье опубликованной в журнале Nature, и сопроводительном пресс-релизе исследовательская группа описывает новую молекулу-излучатель света, которая по их словам, "блокирует пути разрушительной энергии", чтобы эффективно решить проблему.



"Мы разработали молекулу, которая позволила нам упростить излучающий слой синего пикселя до двух компонентов, сохраняя при этом высокую эффективность, что может помочь снизить затраты", - сообщил Дэниел Конгрейв, один из руководителей группы и автор научной статьи. "Молекула которую мы описываем в этой статье, также является одной из молекул с самым узким излучением синего цвета, что очень полезно для экранов, поскольку обеспечивает высокую чистоту цвета".

Исследовательская статья погружается в технические глубины технологического изменения, но она сводится к использованию синего света гораздо более стабильным и эффективным способом, который имеет ряд преимуществ. Самый большой из них - устранить или значительно снизить риск выгорания, но изменение также может привести к тому, что OLED-телевизоры будут потреблять меньше энергии и возможно даже будут стоить дешевле. Это также может сэкономить производителям деньги, которые идут на гарантийные претензии.

Новый подход последовал за тем, как несколько известных производителей мониторов обновили свою гарантийную политику, включив в нее конкретно защиту от выгорания. За последние несколько недель ASUS, Gigabyte и MIS объявили о трехлетней гарантии на определенные модели OLED-дисплеев с указанием конкретной гарантии от выгорания.