Мы говорим это из-за новой утечки информации из Кореи, где Южнокорейское агентство радиоисследований - сертифицировало новую "консоль MS XDK".

Хотя XDK не является Xbox, он относится к машинам Xbox Development Kit, которые Microsoft заранее распространяет среди своих партнеров по разработке, чтобы они могли начать создавать программное обеспечение для новой системы.

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Спасибо @KoreaXboxNews на Xwitter за этот твит.

Неясно для какой именно новой машины может быть предназначен этот XDK. Уже больше года ходят слухи о возможной портативной Xbox с аппаратным обеспечением внутри, подобным Steam Deck или другим портативным устройствам с Windows (ROG Ally, Ayaneo, GPD Win и т. д.). Также ходили слухи о предполагаемом обновлении Xbox Series X, но это вероятно не связано с этой утечкой, поскольку для этого не потребуется новый комплект для разработки.

Идея обновления модели Pro заманчива для геймеров, потому что нынешнее поколение игровых консолей появилось в неудобное время, когда трассировка лучей в реальном времени становилась реальностью. Системы PS5 и Xbox Series основаны на производных аппаратных средствах AMD RDNA 2, печально известных из-за ограниченных возможностей трассировки лучей. Если новая машина обеспечит дополнительные возможности трассировки лучей, мы наконец сможем увидеть, что эта функция станет более распространенной, а не будет роскошью, предназначенной для геймеров на мощных ПК.