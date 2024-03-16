Они значительно короче большинства других блоков питания ATX - всего 12,2 см.

Новые блоки обладают всеми функциями, которые вы обычно ожидаете от современного блока питания ATX 3.1: безвентиляторная работа при нагрузке ниже 50%, сертификация 80 PLUS Gold и встроенная поддержка 12 В - 2x6. Это разъем, который заменил предположительно пожароопасный 12VHPWR. Они также выдерживают кратковременные скачки мощности до 235 % от номинального предела. Это означает, что видеокарты, такие как GeForce RTX 3090 и Radeon RX 7900 XTX, которые склонны к высоким скачкам напряжения, не будут вызывать проблем со стабильностью работы.

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Новые блоки питания поставляются в черных и белых расцветках с номинальной мощностью, которая в будет варьироваться от 750 Вт до 1200 Вт, хотя в настоящее время доступны только модели мощностью 750 Вт и 850 Вт. Цены на серию начинаются со 129,99 долларов за модель мощностью 750 Вт. Черная модель мощностью 850 Вт стоит 139,99 долларов, а белый вариант этого устройства стоит на 10 долларов дороже.