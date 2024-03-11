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Niko4123
Raijintek представляет классический корпус для ПК Zofos Elite SF4 без RGB-подсветки.
В корпусе акцент сделан на звукоизоляцию и классические достоинства.

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Raijintek Zofos Elite SF4 размерами 505×232×485 мм имеет объём 56,82 литра и вмещает материнские платы форм-факторов E-ATX ("Extended-ATX"), ATX и Micro-ATX. Корпус весом 11,26 кг полностью опирается на классические достоинства с точки зрения набора функций и имеет обширную звукоизоляцию внутри.

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Воздушный поток обеспечивается четырьмя стандартными вентиляторами диаметром 140 мм, которые работают со скоростью от 900 до 1500 оборотов в минуту через ШИМ-подключение. Три вентилятора расположены спереди и всасывают наружный воздух, а четвертый вентилятор затем выводит нагретый воздух обратно из корпуса. Громкость составляет максимум 31,8 дБ.

Что касается устанавливаемого накопителя большой емкости и возможностей подключения,  корпус имеет следующие характеристики:

1 × HD-аудио

слот 4 × 3,5 дюйма

слот 5 × 2,5 дюйма

2 × USB-А

1 × USB-C

Порты USB на панели ввода-вывода соответствуют стандарту USB 3.1 и поэтому работают как обычно со скоростью 10 Гбит/с, стандартной для этого ценового диапазона.


Raijintek Zofos Elite SF4 уже поступил в розничные магазины и доступен по цене от 99,90 евро.

#raijintek #корпус для пк #zofos elite sf4
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